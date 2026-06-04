Zelenszkij nyílt levélben kezdeményezett béketárgyalást Putyinnal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokra való áttérést – írja az MTI az Interfax Ukrajina ukrán hírügynökség nyomán. „Ukrajna javasolja a köztünk dúló háború rendezését, ezért találkozót javaslok Önnek” – hangsúlyozta Zelenszkij az elnöki hivatal honlapján csütörtökön közzétett nyilatkozatában.

Volodimir Zelenszkij Fotó: JOHN THYS/AFP

Az ukrán elnök azzal kezdi a levelét, hogy amikor 26 éve Putyin hatalomra került Moszkvában, sokan pozitívan értékelték. „De ez mára elmúlt. Most az ukránok túlnyomó többsége azt értékeli pozitívan, hogy nagy hatótávolságú drónjaink ellátogattak a szentpétervári fórumuk megnyitójára, több mint 1000 kilométeres távolságot megtéve. Mint Ön is nagyon jól tudja, ez a távolság nem a képességeink határa” – folytatja a nyílt levelet.

„De mi Ukrajnában nem akarunk állandó háborút. Nagyon jól tudjuk, hogy a háború nélküli élet mérhetetlenül jobb. És ezt el akarjuk érni” – írja Zelenszkij a folytatásban, hozzátéve: a több mint négy éve tartó teljes körű háború után az országok legfőbb vezetőinek kell meghozniuk a béke szempontjából kulcsfontosságú döntéseket. Szerinte a Kremlnek nem szabad félnie a háborúból kivezető utat választani, „ez a legfontosabb dolog, amit most elvárnak” szerinte Putyintól az oroszok.

Ezért azt javasolta, hogy

„jelöljünk ki egy világos tárgyalási időpontot egy harmadik ország területén”.

Lehetséges helyszínként említette többek között Svájcot, Törökországot, illetve az arab világ egyes országait. Hogy miért nem a két ország egyikében, arra világos választ adott: „mindenki hallhatta, ahogy képviselőik mosolyogva azt mondták, hogy eljöhetnék Moszkvába. De ilyen 26 év után az ukrán vezetőnek az önök fővárosában, akárcsak az orosz vezetőnek Kijevben, nincs mit keresniük”.