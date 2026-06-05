100 milliárdra drágult a József főhercegi palota újjáépítése

2021 óta zajlik a várnegyedben a József főhercegi palota újraépítése. A többihez hasonlóan ez is egy vasbeton szerkezetű álműemlék, és ahogy a 24.hu is írja, a beruházás mostanra közel 100 milliárd forintos projektté nőtt.

Fotó: Németh Dániel/444

A lap adatigénylésére még a Lázár János által vezetett Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) küldött választ, így derül ki, hogy a negyedik ütem ára bruttó 13,5 milliárd forint, amiből csak a „reprezentatív terek előkészítő kivitelezése” valósul meg. Vagyis ebből még nem lesz kész a palota történelmi hatású belső tereinek látványos része, mindössze egy olyan műszaki készültségi szintet érnek el, amire később felkerülhetnek a végleges burkolatok, festések.

Az ÉKM válasza alapján a József főhercegi palota, a neoreneszánsz kert és az istálló újjáépítésére jóváhagyott hivatalos keretösszeg jelenleg bruttó 96,5 milliárd forint. A 24.hu szerint viszont 2021-ben még 56 milliárd forint szerepelt az állami Beruházási Ügynökség éves beszámolójában. Ez több mint 40 milliárd forintos drágulást jelent.

A beruházás befejezését 2028-ra ígérik, ám a végső költség, illetve az épület funkciója továbbra sincs meg.