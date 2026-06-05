A CÖF ott folytatná, ahol abbahagyta, békemenetek is lesznek még

„Megvan a CÖF–CÖKA új iránya” címmel jelent meg cikk a Magyar Nemzetben, ami azért vicces, mert a fideszes álcivil szervezet új vezetői arról beszélnek benne, hogy az előző vezető, azaz „a Csizmadia László által fémjelzett irányvonal nem változik”.
A békemeneteket is szervező Civil Összefogás Fórum éléről májusban váltották le Csizmadiát, aki a választás másnapján ezzel a megfejtéssel állt elő az összeesküvés-elméletekben utazó Bogár László és Boros Imre társaságában:
„Akik itt ülünk, nagyszülők, szülők, azoknak tudni kell és érezni kell, hogy talán nem mindig tettük meg azt, hogy a fiataljainkat a hazafias nevelésre már az óvodában elkezdjük, mert ha ott nem kezdjük el, és ha csak avval törődünk, hogy gyűjtögetünk, mint annak idején őseink, akkor a fiatalok sérülhetnek, mert a gonosz, az mindig ott van a hátunk mögött, és nagyon gyorsan elő tud lépni, hogyha van alkalmas lehetősége.”
Ezt a vonalat tehát nem kell félteni, az új elnök, a korábbi sajtószóvivő ifj. Lomnici Zoltán szerint a szervezet továbbra is a nemzeti szuverenitás és a zsidó–keresztény kulturális értékek mentén kívánja folytatni közéleti tevékenységét. Lomnici azt ígérte, folytatják a Civil Akadémiák szervezését, a külhoni magyar közösségekkel való kapcsolattartást, a CÖF-klubok üzemeltetését, valamint az újabb Békemenetek lebonyolítását.
A CÖF 2024-ben 1,26 milliárd forintos bevételt könyvelt el, amelyből 1,25 milliárd adomány és támogatás formájában érkezett hozzájuk. A pénzügyi beszámolóba mindössze annyit írtak, hogy az 1.257.782.000 forint kapott támogatásból 1. 256.003.000 forint adomány volt. Semmilyen pontos információt nem tudni arról, hogy kik finanszírozták ezt az elképesztő összeget.
Az érdemkereszttel kitüntetett Bogár László már két éve tudja, hogy a kegyelmi üggyel egy nemzetközi összeesküvés indult Orbán megbuktatására, mert ő a 3000 éves magyar szellemiség képviselőjeként az új világrend zseniális szóvivője.
Támogatóik „lehetővé tették, hogy a 2024-2025-ös években is folyamatosan szélesítsék a civil társadalom és gazdaság valódi híreit”.