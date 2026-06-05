A CÖF ott folytatná, ahol abbahagyta, békemenetek is lesznek még

„Megvan a CÖF–CÖKA új iránya” címmel jelent meg cikk a Magyar Nemzetben, ami azért vicces, mert a fideszes álcivil szervezet új vezetői arról beszélnek benne, hogy az előző vezető, azaz „a Csizmadia László által fémjelzett irányvonal nem változik”.

A békemeneteket is szervező Civil Összefogás Fórum éléről májusban váltották le Csizmadiát, aki a választás másnapján ezzel a megfejtéssel állt elő az összeesküvés-elméletekben utazó Bogár László és Boros Imre társaságában:

„Akik itt ülünk, nagyszülők, szülők, azoknak tudni kell és érezni kell, hogy talán nem mindig tettük meg azt, hogy a fiataljainkat a hazafias nevelésre már az óvodában elkezdjük, mert ha ott nem kezdjük el, és ha csak avval törődünk, hogy gyűjtögetünk, mint annak idején őseink, akkor a fiatalok sérülhetnek, mert a gonosz, az mindig ott van a hátunk mögött, és nagyon gyorsan elő tud lépni, hogyha van alkalmas lehetősége.”

Ezt a vonalat tehát nem kell félteni, az új elnök, a korábbi sajtószóvivő ifj. Lomnici Zoltán szerint a szervezet továbbra is a nemzeti szuverenitás és a zsidó–keresztény kulturális értékek mentén kívánja folytatni közéleti tevékenységét. Lomnici azt ígérte, folytatják a Civil Akadémiák szervezését, a külhoni magyar közösségekkel való kapcsolattartást, a CÖF-klubok üzemeltetését, valamint az újabb Békemenetek lebonyolítását.

A CÖF 2024-ben 1,26 milliárd forintos bevételt könyvelt el, amelyből 1,25 milliárd adomány és támogatás formájában érkezett hozzájuk. A pénzügyi beszámolóba mindössze annyit írtak, hogy az 1.257.782.000 forint kapott támogatásból 1. 256.003.000 forint adomány volt. Semmilyen pontos információt nem tudni arról, hogy kik finanszírozták ezt az elképesztő összeget.