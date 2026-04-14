A Fidesz alufóliasisakosai szerint a marha magyar szavazók nem ismerték fel Orbán zsenialitását

Nem kifejezetten ez volt a cél a még a választások előtt meghirdetett eseménnyel, de végül hétfő este terápiára gyűltek össze a Fidesznek azok a hívei, akiket nem lehet megtéveszteni a minket látszólag körülvevő valósággal.

A hangulat nem volt vidám, amikor Csizmadia László, a békemeneteket szervező Civil Összefogás Fórum elnöke Bogár Lászlóval és Boros Imrével elkezdte elemezni, hogyan is lett Fidesz kétharmadból Tisza kétharmad. Mindezt egy Szerencsejáték Zrt. molinó előtt, hiszen a CÖF jelentős támogatásokat kap(ott eddig) az állami szerencsejátékos cégtől.

Csizmadia László, Bogár László, Boros Imre és Heizler Norbert, a CÖF operatív igazgatója

Kezdjük a CÖF vezetővel, mert neki menet közben le kellett lépnie. Csizmadia nagyon rosszul aludt, de amikor reggel fölébredt, „és nem sötétségre, hanem sütött a nap, akkor én úgy éreztem, hogy abszolút nem kell feladnunk, a harcban mindig edzeni kell és edződni kell”.

Az ovisoknál bukott el minden

Aztán mégis úgy folytatta, mintha mégsem sütne hétágra a nap. Hogy mit rontottak el? „Akik itt ülünk, nagyszülők, szülők, azoknak tudni kell és érezni kell, hogy talán nem mindig tettük meg azt, hogy a fiataljainkat a hazafias nevelésre már az óvodában elkezdjük, mert ha ott nem kezdjük el, és ha csak avval törődünk, hogy hogy gyűjtögetünk, mint annak idején őseink, akkor a fiatalok sérülhetnek, mert a gonosz az mindig ott van a hátunk mögött és nagyon gyorsan elő tud lépni, hogyha van alkalmas lehetősége.”

Az önmarcangolás nem maradt ennyiben:

„Tehát egyszer én magam is azt mondom, több mint hat unokám van egyébként, de azt mondom, hogy bizony, bizony sokkal jobban kellett volna belevetnem ebbe a dologba magam és nem csak a munkával törődni és avval, hogy őnekik milyen jó dolguk lesz, és ezt biztosítani, főleg azoknak, akik most úgy érzik, hogy forradalmat csinálnak, és kiabálják, hogy rendszerváltás lesz.”

Rendszerváltásról amúgy szó sincs Csizmadia szerint, illetve 16 év után majdnem lett, de az eredmények pont megakadályozták:

„Most nem lesz rendszerváltás. Én ebben egészen biztos vagyok, mert a rendszerváltás lehetőségét elpackáztuk, mert lehetett volna rendszerváltás, hogyha most Orbán Viktor kerül hatalomra. Bejutottunk a célegyenesig, ahol már lehet látni a szalagot, hogy át kéne szakítani. Nem sikerült.”

Azt hazudta, nem számított rá, pedig de

Mondott még sok mindent, de ideje áttérni a terápiás este sztárjára, Bogár Lászlóra, aki a sor végén kapta meg a kérdést, hogy számított-e ilyen katasztrofális vereségre:

„Nos, a válaszom az, hogy számítottam.” Bár saját bevallása szerint erről inkább hazudott a környezetének, hátha mégis csoda történik.

Hogy miért számított rá? Elmesélte azt is szívesen, mégpedig úgy, hogy saját maga kezdte el hajtogatni az alufóliasisakokat:

„Laci bácsi kedvenc időtöltése, ezt már megszokhattátok, az összeesküvés-elmélet gyártás. Lásd még a szabadidő hasznos eltöltése címszavaknál.”

Megfelelően eligazítva csillogó fejfedőnket, csapjunk is bele a Magyar Köztársasági Érdemkeresztjével elismert, a fideszes sajtóban rendszeresen szereplő Bogárral az elemzésbe:

„Hogy mióta tudom ezt a vereséget, illetve mióta számítok rá? Nos, a máig is kegyelmi ügy fedőnév alatt futó terrorakció sorozat belső összeesküvés óta tudom, hogy vereséget fogunk szenvedni, mert a globális, a nem létező globális erő úgy döntött, hogy véget vet ennek a kalandnak. Megfelelő belső felületet keresett, és ezt a fejedelmi udvar legbelsejében meg is találta. Az összeesküvőket is és az összeesküvés egész mechanizmusát is.”

Merüljünk még eggyel mélyebbre Bogárral.

Szerinte a világot ténylegesen irányító erők - amiket szerinte óriási tévedés háttérhatalomnak nevezni, mert nem a háttérben van, hanem fölöttünk, amitől még sokkal félelmetesebb - döntöttek úgy, hogy véget vetnek Orbán hatalmának. Ugyanis a magyar miniszterelnök globálisan kiemelten fontos szereplő volt.

„A világban a harmadik világháború véres, százmilliók halálával járó iszonyatos permanens öldöklésének az alternatívája kizárólag Amerika, Oroszország és Kína hosszú távú kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködési rendszere lehet. És valami rejtélyes csoda folytán ez a csoda nagy valószínűséggel a 3000 éves magyar ősnemzet szellemi energiája, ami 500 évenként, lásd Attila király, Géza fejedelem, Hunyadi János és Orbán Viktor. Mert ez körülbelül ez a történelmi ív. A lelkünk mélyén mindnyájan pontosan tudjuk, hogy erről van szó.”

Lássuk be, gyerekek

Gombolyítsuk tovább:

Orbán „területét, népességét és gazdasági erejét tekintve jelentéktelen közép-európai nemzet fiaként olyat vitt végbe, amit nemcsak hogy más nem volt képes véghezvinni, hanem nem is lett volna értelmezhető ennek a tettnek a véghezvitele, hogy ő vált a szellemi alapjává ennek a három testbirodalmi, kozmológiai hasonlattal ennek a három testbirodalomnak”.

Orbán „az új világrendszerváltás, egy új világhatalmi rendszer egymással is nehezen szót értő három alapvető hatalmának zseniális szóvivőjévé vált”, „személyesen jó kapcsolatot kiépítve e három hatalom lepő vezetőivel, ami lássuk be, gyerekek, ez eddig nemcsak hogy nem volt, hanem nem is lett volna értelmezhető, nemcsak számunkra, senki számára a világon”. Ezt a világrendszer kellett nehéz helyzetbe hozni Orbán megbuktatásával.

A gondolatmenet egyre mélyebb kibontásánál, amikor Bogár ott tartott, hogy a zsidó-amerikai egytestbirodalom mindkét vezetője, az izraeli miniszterelnök és az amerikai elnök egyszerre és határozottan, baráti módon és Orbánnak a világméretű tekintélyét elismerve kampányol a magyar miniszterelnök mellett, akkor

„ki a lófasz az, aki ezzel szembe mer szállni?”

Itt elnézést kért, hogy ezt mondta, de jelezte, hogy a kussolásnak vége. Itt megint visszatért a kegyelmi ügy nevű összeesküvésre, aminek a szereplői teljesen érdektelen senkik.

„Ne is említsük a neveket, mert érdektelen senkik. Apró, jelentéktelen csavarjává váltak egy hihetetlenül destruktív és pusztító történelmi erőnek.”

Kisebb kacskaringók után eljutunk végül oda, hogy Orbán már a tavalyi tusványosi beszédében már segélykiáltásokat küldött:

Orbán „tavaly viszont már utalva a tegnapi választásra, a következő kérdést tette fel, vagy fogalmazta meg, hogy most dől el, hogy jó szülők voltunk-e. Eldőlt tegnap. Teszem hozzá, ez részéről is egy költői kérdés volt, mert vajon hedonista pogányok tudnak-e jó szülők lenni? Pontosan tudta, hogy mi a válasz erre a kérdésre, és ez bizonyos értelemben részéről egy segélykiáltás volt. Ez a belső, kívülről a nem létező globális hatalom által szervezett belső összeesküvés, ami változatlanul kegyelmi ügy fedőnéven fut, mert ezt voltunk kénytelenek hazudni, és volt kénytelen ő is ezt hazudni, akárcsak az, hogy én is azt hazudtam, hogy nyerni fogunk, pedig a kegyelmi ügy óta Orbán Viktor is, és az ő nyomán én is pontosan tudom.”

Gigantikus békemenet a dicső fejedelmünkért

Bogár ott volt a Bálnában a Fidesz eredményváróján, közel Orbánhoz:

„Ott voltunk körülbelül másfél méterre tőle a Bálnában tegnap, mikor kijött a pulpitusra. Közvetlenül láttam, és újra, ahogy az elmúlt két évben is minden vele való találkozásom azt erősítette meg, hogy a kegyelmi ügy során ez a nem létező globális erő verbálisan is világossá tette számára azt, ami tegnap bekövetkezett.

A mi feladatunk az, hogy megértsük ennek a logikáját, és egy gigantikus nemzeti békemenet segítségével kimentsük dicső fejedelmünket e szorult helyzetéből. Köszönöm szépen.”

A helyzet nehéz, mert erről Orbán nem beszélhet:

„Tehát munkára fel, nincs mese, meló van gyerekek, ahogy dicső fejedelmünk szokta mondani, és csak azzal tudom ezt is befejezni, mint az imént, hogy őt kell kimentenünk ebből a szorongatott helyzetéből. Mert ő ezt így nem mondhatja el.

De persze lehet, hogy most már mégis elmondhatja:

„Most már bizonyos értelemben véve, ha úgy tetszik, jelentéktelen kis párt frakcióvezetőjeként nagy valószínűséggel globális kérdésekben is, európai kérdésekben is és a hazát érintő kérdésekben is sokkal szabadabban megnyilatkozhat majd, de nekünk kell mindent megtenni annak érdekében, hogy kimentsük ebből a szorongatott helyzetéből, amire a globális hatalmak a Kegyelmi Ügy fedőnevű terrorakciósorozattal ítélték, és hogy kimentve ebből a helyzetéből, hogy ő is ugyanolyan szabadon tudjon beszélni, mint ahogy itt mi egymással beszélünk, neki kell állni a melónak. Nincs mese, gyerekek.”

ENSZ-főtitkár még lehetne

Van persze még egy megoldás:

„Minden túlzás nélkül nagyon súlyos csapás érte ezt a három vezetőt, az amerikai, orosz és kínai elnököt, mert Orbán Viktor személyében egy globálisan ismert és elismert, saját 16 éves miniszterelnöki múltjával hitelesített személy volt az ő legmegfelelőbb szóvivőjük. És ezt mindenféleképpen elveszítették sajnos. Visszaépíthetik, ha Donald Trump most nagy hirtelen mondjuk ENSZ-főtitkár csinál Orbán Viktorból, és utána megreformálja az egészet, mint ahogy tette a Béketanács nevű szerveződéssel”. Merthogy „most mi lenne, hogyha 80 év elteltével egy újabb világtársadalmi, világhatalmi intézmény jönne létre, és mondjuk ha a három meghatározó világhatalom vezetője tökéletesen egyetért abban, hogy erre a legalkalmasabb személy Orbán Viktor, akkor ugyan mi akadályozhatná meg őket abban, hogy valóban ő legyen ennek az intézménynek a vezetője”.

A végén Bogár Cseh Tamás régi dalát idézve még lemarházta a magyar szavazókat. A legvégén már így:

„A legmegdöbbentőbb dolgok közé tartozik, hogy az egész világ elismeri Orbán Viktornak ezt a globális teljesítményét, kizárólag a marha magyar szavazó az, amelyik nem”.

Sőt:

„Gyerekek, tehát ez olyan történelmi szégyen, hogy a legmagasabb globális hatalmi szint ismeri és elismeri azt az elképesztő teljesítményt és tényleg elképesztő teljesítményt, amit lelki, erkölcsi, szellemi értelemben Orbán Viktor véghezvitt, kizárólag a magyar szavazó az, amelyik ennek a felismerésére képtelenné válik. Ez egy történelmi szégyen, amelyet értelmeznünk kell, megértenünk kell, és mindent megtenni annak érdekében, hogy legalább enyhítsük ennek a történelmi szégyennek a pusztító következményét."

Ha valaki végignézné: