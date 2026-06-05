A FIFA betiltja a vizespalackokat

A FIFA az utolsó pillanatban módosított egyet a világbajnokság mérkőzéseinek látogatására vonatkozó szabályzaton: a döntés szerint a szurkolók nem vihetnek be magukkal újratölthető műanyag palackokat a világbajnokság stadionjaiba.

A Sky News azt írja, a szurkolók természetesen bírálták a döntést, már csak azért is, mert a világbajnokság ideje alatt egyes helyszíneken bőven 30 fok körül lehet a hőmérséklet. A Free Lions angol szurkolói csoport például így nyilatkozott: „Mi lesz a következő? Betiltják a naptejet, és a szurkolók kénytelenek lesznek azt a stadionokban megvásárolni?”

A FIFA szerint a döntést „a játékosok és a nézők kockázatának és sérüléseinek megelőzése” érdekében hozták. Biztonsági okokból, több helyszínen már eddig is tilos volt a stadionon kívül megvásárolt palackok behozatala, a FIFA most ezt szimplán csak kiterjeszti ezt a szabályt a bajnokság összes stadionjára.

Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL/NurPhoto via AFP

Az Athletic, ami elsőként számolt be a változásról, közölte, hogy a palackozott víz ára 4–6 dollár (1200-1800 forint) között mozgott a tavaly nyári, Egyesült Államokban rendezett Klubvilágbajnokságon.

Az amerikai National Public Radio a héten számolt be arról, hogy a világbajnokság mérkőzéseinek több mint egyharmada veszélyesen magas hőmérsékletű és párás körülmények között zajlik majd.

A Free Lions az X-en közzétett bejegyzésében arról írt, hogy korábban minden stadionban volt ingyenesen elérhető víz, és a FIFA korábban biztosította őket, hogy ez most is így lesz és mindenki viheti magával a vizespalackját. Szerintük a mostani döntés alapján a szurkolók egyértelműen arra gondolnak, hogy „ez csak egy újabb pénzszerzési kísérlet”, és remélik, hogy „a stadionokban a vízforrások továbbra is ingyenesek lesznek, és remélhetőleg nem kell fizetni”.