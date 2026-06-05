Egy kórház környékét érte csapás Dél-Libanonban

A libanoni polgári védelem jelentése szerint az izraeli hadsereg ismét csapásokat intézett a dél-libanoni Türosz ellen, a műveletben heten meghaltak. A tájékoztatás szerint az egyik csapásban, ami egy kórház környékét érte négyen haltak meg és további heten megsebesültek, valamint könnyebben megrongálódott a kórház épülete is. A másik csapást egy bank közeléből jelentették.

Mindeközben már közel 250 aláírásnál tart a Türoszban élők petíciója, amiben azt követelik, hogy a hadseregen kívül minden fegyveres jelenlétet vonjanak ki a területről, amely egyébként a Hezbollah libanoni síita mozgalom egyik bázisának számít. Hasonló petícióról számolt be a sajtó a szintén dél-libanoni, a harcok miatt gyakorlatilag lakatlanná vált Nabatíjéből és Szúrból is. A petíciókban felhívják a figyelmet a városok történelmi örökségére, és azt kérik a hatóságoktól, minősítsék azokat nyílt várossá. A síita többségű Dél-Libanonban hagyományosan erős Hezbollah bírálta a kezdeményezést és azt vetette az aláírók szemére, hogy az (Izraellel vívott) fegyveres ellenállást akarják megakadályozni. A kritikák hatására az utóbbi napokban többen visszavonták aláírásukat.

A Hezbollah és az izraeli hadsereg közötti összecsapások miatt március óta már több mint egymillióan menekültek el otthonaikból Libanonban. (MTI)