Forrong Franciaország, miután kiderült, hogy egy 11 éves lány feltételezett gyilkosát már ismerték a hatóságok más, gyermekeket érintő ügyek miatt

Felháborodást váltott ki Franciaországban egy 11 éves kislány meggyilkolása, miután nyilvánosságra került, hogy a gyanúsított neve korábban több, gyerekeket érintő visszaélési ügyben is felmerült – írja a BBC.

Lyhanna egy hete tűnt el iskola után a délnyugat-franciaországi Gers megyében. Csütörtökön Fleurance közelében, egy mezőgazdasági területen találtak egy holttestet, amelyről feltételezik, hogy az eltűnt kislányé. Az ügy fő gyanúsítottja egy 41 éves férfi, Jérome B., aki hétfő óta őrizetben van. A férfi Lyhanna egyik barátjának apja, és két tanú szerint a lányt az eltűnése délutánján az ő autójában látták.

A gyilkosság azért váltott ki különösen nagy felháborodást, mert a hatóságok szerint Jérome B. neve az elmúlt években négy, fiatal lányokat érintő ügyben is felmerült.

Ezek közül kettőt bizonyíték hiányában lezártak, egy harmadik miatt pedig elbocsátották abból a középiskolából, ahol karbantartóként dolgozott, mert kifogásolhatóan viselkedett egy tinédzserrel.

A legsúlyosabb ügy tavaly augusztusban indult, amikor egy 10 éves lány, Rosa édesanyja feljelentést tett ellene, azt állítva, hogy a férfi többször megerőszakolta a gyerekét. Bár az orvosi vizsgálat alátámasztotta a kislány állításait, a férfit kilenc hónap alatt egyszer sem hallgatták ki a nyomozók.

A mezőgazdasági terület, ahol a holttestet megtalálták. Fotó: LIONEL BONAVENTURE/AFP

A francia közvéleményt megdöbbentette, hogy a hatóságok a több figyelmeztető jel ellenére sem léptek időben. A BBC azt írja, a francia igazságszolgáltatás lassúsága közismert, de a késedelmet ebben az esetben tovább súlyosbította, hogy az ügyet egyik illetékességi területről egy másikra kellett áthelyezni.

Az eset gyorsan politikai üggyé vált. A jobboldali és szélsőjobboldali politikusok az igazságszolgáltatás működésképtelenségéről, engedékenységéről és alulfinanszírozottságáról beszélnek, míg a baloldalon azt hangsúlyozzák, hogy a rendszer képtelen megfelelően kezelni a szexuális erőszakkal kapcsolatos ügyeket. Emmanuel Macron elnök szerint „egyértelmű”, hogy mulasztások történtek. Mint írta:

„Ez elfogadhatatlan. Nem nézhetünk Lyhanna családjának a szemébe, és nem mondhatjuk azt, hogy ezt az ügyet megfelelően kezelték.”

Gérald Darmanin igazságügyi minisztert „megrémítették” a történtek. „Jogos a kérdés, miért nem tartottak távol a fiataloktól egy olyan embert, akivel kapcsolatban ennyire nyilvánvalóan felmerültek a gyanúk. Miért nem lépett senki, miközben hónapok óta panaszok voltak ellene?” – írta. Sébastien Lecornu miniszterelnök vizsgálatot rendelt el, és 15 napon belül jelentést kért arról, hogy mi ment félre.