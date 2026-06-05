Iskolai kiránduláson fulladt a Bánki-tóba egy 15 éves fiú

A Bánki-tóba fulladt egy 15 éves fiú, a Rétsági Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit, olvasható a Nógrád megyei rendőrség közösségi oldalán.

A beszámoló szerint pénteken 15:30 perc körül az iskolai kiránduláson részt vevő, a tó szabadstrandján fürdőző fiatalok közül egy 15 éves fiú elmerült. A csoport kísérői értesítették a hatóságokat, a rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem munkatársai, valamint az Ipoly-völgyi Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület búvárai rövid időn belül megkezdték a keresését a tóban.

A búvárok azonban csak több mint egy órával később 16:50 körül tudták megtalálni a fiút, ekkor már nem lehetett megmenteni az életét. (via Police.hu)