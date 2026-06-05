Részeg volt, a rendőrök nem értették, hogy mit szeretne, mérgében felgyújtotta egyikük autóját a gödöllői kapitányság előtt

Lelocsolta benzinnel és felgyújtotta egy rendőr autóját Gödöllőn egy férfi, közvetlenül a városi kapitányság előtt. Az RTL riportja szerint a tettes nem sokkal korábban már járt a kapitányságon részegen, ahol feljelentést akart tenni, de mivel ez nem sikerült neki, mérges lett.

Éjszakai látogatásakor Kenese Attila, a Budapest Környéki Törvényszék szóvivője szerint a rendőrök nem tudták megállapítani, hogy a férfi pontosan mit szeretne. Az autó tulajdonosa, egy rendőr zászlós szolgálatban lehetett az RTL szerint, amikor a járműve kigyulladt és teljesen kiégett.

A 44 éves férfi elmenekült, másnap fogták el Budapesten. Mint kiderült, eddig 7 alkalommal állt bíróság előtt, többek közt ittas vezetés, garázdaság és más erőszakos bűncselekmények miatt, és jelenleg is 11 büntetőeljárás van ellene folyamatban. A gyanúsított tagadja, hogy gyújtogatott volna, ennek ellenére egy hónapra elrendelték előzetes letartóztatását. (via RTL)