A pénzügyminiszter szerint „mindenképpen örömhír”, hogy egyik hitelminősítő sem változtatott az adósságbesoroláson

Péntek éjjel véget ért Magyarország vizsgája a hitelminősítőknél: három egymást követő héten mondott véleményt az ország szuverén adósságbesorolásáról a három nagy hitelminősítő, előbb a Moody's, aztán a Standard & Poor's, végül tegnap a Fitch Ratings. Ahogy előre sejthető volt, nagyjából egy hónappal az új kormány megalakulása után egyik hitelminősítő sem változtatott sem a besoroláson, sem a kilátáson, erre legkorábban fél év múlva, a november végi, decemberi eleji körben lehet majd esély.

Kármán András pénzügyminiszter szombaton a Facebookon úgy értékelt: „az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír”. Ugyanis az elmúlt években, ha változás volt, akkor „vagy a besorolás, vagy a kilátás romlott az egyik vagy másik, de jellemzően mindhárom hitelminősítőnél” – magyarázta. Arról is írt, hogy mindhárom cég munkatársaival személyesen egyeztetett, „ezeken a megbeszéléseken részletesen ismertettem az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, és azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében már megkezdtünk”.

Megismételte, amit a kormányzati átadás-átvétel óta az új kormány köreiben rendszeresen elmondanak: a Tisza „rendkívül nehéz költségvetési helyzetet örökölt (…) a leköszönő kormány a költségvetést a valóságosnál jóval kedvezőbb képet mutatva hagyta hátra. A hiány már most jelentősen meghaladja az eredeti tervek időarányos részét, miközben az elmúlt évek pazarló és átláthatatlan gazdálkodása komoly kihívások elé állította az országot”. Hogy milyen pénzügyi romhalmazt hagyott után az Orbán-kormány Nagy Márton vezette gazdasági csúcsminisztériuma, arról itt írtunk bővebben.

A kormány korábban azt ígérte, hogy augusztus végére elkészítik az idei költségvetés módosítását. A pótköltségvetés készítésére azért van szükség, mert a távozó kormány elérte a szinte a teljes éves hiánycélt, a többszöri módosítás után GDP-arányosan 5 százalékosra mondott deficit így aligha lesz elérhető. Az új kabinet szerint már a távozó kormány is 7 százalék körüli hiánnyal kalkulált nem nyilvános számításokban.