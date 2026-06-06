A Fitch csak fokozatos kiigazítással számol Magyarországon, nem változtatott a magyar államadósságnak éppen a bóvli feletti minősítésén

Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadóskockázati besorolását az eddigi BBB szinten a Fitch Ratings. A BBB egyébként a befektetésre nem ajánlott, tehát a bóvli kategória fölötti sáv.

A Fitch a döntés indoklásában kiemelte: az osztályzat továbbra is érvényben hagyott negatív kilátása azt tükrözi, hogy az áprilisi országgyűlési választások előtt a vártnál nagyobb mértékben romlott a magyar közfinanszírozás állapota, a költségvetési politika kiszámíthatósága alacsony szintű volt és a magyar gazdaság gyenge növekedési teljesítményt nyújtott.

Az új kormány középtávon az államháztartási hiány csökkentését tűzte ki célként, de ennek stratégiáját már meglévő, magas kiadási kötelezettségvállalások, a választások előtti időszakból örökölt kiadási ígéretek és a bizonytalan globális helyzet környezetében kell kidolgoznia.

Nagy Márton a Fertő tavi szállodánál Fotó: 444

A Fitch értékelése szerint Tisza kormányra kerülése mérsékelte az intézményi konfliktusok kockázatát. Magyarország és az Európai Bizottság május végén politikai megállapodást kötött 16,4 milliárd eurónyi – a magyar GDP 5,9 százalékát kitevő – forrás feloldásáról, bár a kifizetések továbbra is reformok végrehajtásához kötöttek.

A hitelminősítő előrejelzése szerint az év eleje óta bejelentett, választások előtti költségvetési lazítások a költségvetési hiányt 2026-ban a GDP 6,4 százalékára emelik, ami jelentősen meghaladja a decemberi felülvizsgálat során jelzett 5,6 százalékos várakozást. Az elsődleges hiány a 2025-ös 0,9 százékról 2026-ra várhatóan 2,6 százalékra emelkedik. A Fitch a kedvezőtlen kiinduló helyzet, a választási ígéretek és a 14. havi nyugdíj bevezetése miatt csak fokozatos kiigazítással számol, még 2027-ben is 5,9%-os deficitet várnak. A bruttó államadósság a 2025-ös 74,6 százalékról 2027 végére a GDP 76,2 százalékára emelkedhet. A Fitch 2027-re 2,5 százalékos gazdasági növekedést vetít előre a 2025-ös 0,5 százalék után. (Portfólió, MTI)