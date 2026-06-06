A szezon legszebb gólja is Szoboszlaié a Liverpoolnál

Szoboszlai Dominik Arsenal elleni lenyűgöző szabadrúgását választották a Liverpool csapatánál a 2025–26-os szezon góljának. A magyar játékos nagyjából 30 méterről talált be az Arsenal kapujába tavaly augusztus végén, amivel el is döntötte a meccset, hisz 1:0 lett a végeredmény a Vörösöknek a későbbi bajnokcsapat ellen.

Szoboszlainak nyolc gólját is jelölték a szezon gólja díjra, a második helyet is megszerezte a Manchester City elleni hazai találatával. A helyezéseket a csapat hivatalos honlapján szurkolói szavazással döntötték el. Két napja írtuk meg, hogy a szezon játékosának is Szoboszlait választották meg a Liverpoolnál. (via Telex)