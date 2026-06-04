Szoboszlai Dominikot választották a szezon játékosának Liverpoolban

Szoboszlai Dominikot választották a Liverpool 2025–26-os idényének legjobb férfi játékosává. A magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpoolfc.com-on leadott szurkolói szavazatok több mint kétharmadát szerezte meg, és először nyerte el ezt az elismerést.

A klub honlapja szerint Szoboszlai a most zárult szezonban a Liverpool egyik legmegbízhatóbb játékosa volt, a csapat 57 mérkőzéséből 53-on pályára lépett, minden alkalommal kezdőként. Elsősorban középpályásként játszott, de többször jobbhátvédként is bevetette az azóta menesztett vezetőedző, Arne Slot.

Fotó: IBRAHIM EZZAT/NurPhoto via AFP

A 8-as mezben játszó Szoboszlai 13 góllal és csapaton belül a legtöbb, 12 gólpasszal zárta az idényt, amiben a Liverpool az 5. helyen végzett a bajnokságban.

Teljesítményét több egyéni díjjal is elismerték: ötször választották a hónap játékosának, nyolcszor pedig a meccs embere lett. A honlap megjegyzi, hogy Szoboszlai a látványos góljaival is kitűnt, nyolc találata felkerült a csapat idény legszebb góljáról szóló szavazásának húszas listájára. A bajnokságban négy gólt szerzett közvetlen szabadrúgásból, amire Liverpool-játékos korábban még nem volt képes egy idényen belül.

A magyar futballista 2023-ban igazolt az RB Leipzigtől a Liverpoolhoz, ahol harmadik szezonjában, áprilisban elérte a 100 Premier League-mérkőzéses mérföldkövet. Ez korábban a magyarok közül csak Gera Zoltánnak sikerült.