Árkok kiürítve, ellenség legyőzve: hosszú idő után hadgyakorlaton jártunk

Idén Sándorfalván tartották meg a Neighbours 2026 hadgyakorlatot, amelynek egy részére hosszú idő után először a független sajtó is meghívást kapott.

Fotó: Németh Dániel/444

A Neighbours (szomszédok) gyakorlatok története hosszú évekre nyúlik vissza, 2009-ben állapodtak meg róla az illetékesek, és 2010-ben volt az első, a helyszín pedig évente változott, egyszer Szerbiában, egyszer Magyarországon.

A szomszédokat ebben az esetben érdemes extrém tágan értelmezni, a magyar és a szerb hadsereg mellett ugyanis különböző szinteken és formában az Ohioi Nemzeti Gárda is részt vesz. Így volt ez idén is, ez indokolta azt, hogy a gyakorlat egy részét a budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivője, Caroline Savage is megtekintette. Az egyhetes hadgyakorlat utolsó napján a feladat árokharc volt, ahol a szerb-amerikai-magyar csapatoknak árkokat kellett megtisztítaniuk a vásárosnaményi katonák által játszott „ellentől”, illetve elfogniuk a tökéletes Macskafogó-szereplőként kinéző „bandavezért”. Nem hiába röpködtek a vaktöltények és a gyakorlógránátok, a siker teljes lett. Árok: megtisztítva, bandavezér: leterperve, vállak: megveregetve.

De szavak helyett beszéljenek a képek:

Rejtőzködés Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444

Ároktisztítás Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444

Az árokban a katonák gyakorolnak, fent a megtekintők megtekintenek Fotó: Németh Dániel/444

Caroline Savage is megtekint Fotó: Németh Dániel/444

Megadta magát a Macskafogós főgonosz, megtekintik a megtekintők Fotó: Németh Dániel/444

Matthew S. Woodruff vezérőrnagy, az Ohiói Nemzeti Gárda parancsnoka tájékoztat Fotó: Németh Dániel/444

Aki Woodruff vezérőrnagyot nem csak képen, hanem videón is megtekintené, annak ajánlom figyelmébe Ruszin-Szendi Romolusz videóját.

A sajtó hallgatja a sajtótájékoztatót Fotó: Németh Dániel/444