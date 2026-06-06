Az egészségügyi miniszter nem engedné, hogy dolgozhasson a hamis oltási igazolásokkal lebukó gyerekorvos, pedig ez történik

A dunavarsányi doktornőt és asszisztensét februárban tartóztatták le, mert a gyanú szerint pénzért hamisan igazolták kötelező védőoltások beadását. Az orvost azóta már kiengedték, és bár az eljárás még zajlik ellene, újra dolgozik Pest megyében, mert nincs elég gyerekorvos.

Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

„Az orvosi praxisok Pest megyében olyan szinten betöltetlenek, hogy nagyjából az a választás áll az emberek előtt, hogy a meglévő orvosokat engedik praktizálni, vagy pedig nem lesz orvos a feladatellátásra” – nyilatkozta a Híradónak a doktornő ügyvédje.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az RTL Híradónak azt mondta: „nagyon izgalmas és érdekes kérdés, hogy vajon egy ellátásbiztonság felülírhatja egy nagyon súlyos morális és szakmai etikai vádat”, de szerinte nem. Bár hozzátette: „jelen szituációban természetesen mérlegelni kéne az etikai helyzetet, illetve pontosan kéne találkozni a kolléganővel megbeszélni, hogy milyen helyzet volt, milyen bizonyítékok vannak mellette, illetve ellene”. Hegedűs szerint etikai eljárást is kellett volna indítani az ügyben, hibának tartja, hogy ez nem történt meg.

Az orvosi kamara korábban azt mondta az RTL-nek, hogy a szülőknek nem kell aggódniuk, mert az orvos oltásokat nem adhat be, más miatt pedig nem panaszkodtak rá korábban.