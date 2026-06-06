Donald Trump azt kéri az új hírszerzési igazgatótól, hogy belezze ki az amerikai hírszerzést

Donald Trump felvázolta az újonnan kinevezni tervezett hírszerzési igazgató, Bill Pulte számára a feladatokat: belezze ki a hírszerzést.

Trump szerint ugyanis a Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság túl nagyra nőtt, és Pulte-t, aki a férje betegsége miatt lemondó Tulsi Gabbard helyét veszi át, megbízta a létszámleépítés felügyeletével. „Szeretném, ha kisebb lenne. Úgy gondolom, sokan vannak ott, akiknek nem lenne szabad ott lenniük”.

A Wall Street Journal szerint Trump azt javasolta Pulte-nak, hogy elsősorban azokat bocsássa el, akik a Biden- és az Obama-kormány idején szolgáltak.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A lépés a republikánusokat sem tölti el egyöntetűen örömmel, Trump ugyanis megint egy olyan egy közeli szövetségesé nevezné ki a hírszerzési információk megosztását irányító szervezet élére, aki egyáltalán nem rendelkezik nemzetbiztonsági tapasztalattal. Trump egyébként nem is csinál úgy, mintha nem lenne tisztában Pulte nemzetbiztonsági tapasztalatának hiányával, de viszonylag lazán kezeli azt: „Bill olyan ember, aki nagyon gyorsan rá fog jönni a dolgokra”.

A Trump-hívő Pulte tervek szerint meg fogja tartani a Szövetségi Lakásfinanszírozási Ügynökség igazgatói posztját is. Az elnök iránti elkötelezettségét amúgy mi sem bizonyítja jobban, mint hogy korábban azt javasolta, hogy az Igazságügyi Minisztérium indítson jelzálogcsalási nyomozást Trump néhány politikai ellenfele ellen.

Az elnök hangsúlyozta, hogy Pulte kinevezése ideiglenes lesz, és hogy más jelölteket is fontolgat a poszt állandó betöltésére. Trump szerint az ideiglenes megbízatás „több hatalmat ad” ahhoz, hogy végrehajtsa azokat a átfogó változásokat, amelyeket bevezetni szeretne. Trump elmondta, hogy elvárja a Gabbard utódjaként kinevezett személytől, hogy folytassa a létszámleépítést, amelynek megkezdésére most Pulte-t kérte fel.

Trump azt is elmondta, hogy szeretné, ha Pulte a 2020-as elnökválasztással kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalára koncentrálna, amelyről Trump rendszeresen és hamisan állítja, hogy elcsalták, és azért veszített. (Politico)