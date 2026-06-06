Kátai-Németh Vilmos megszüntette a rendőri jelenlétet a gyermekotthonokban

A mai nappal megszűnik a rendőri jelenlét a gyerekotthonokban - jelentette be pénteki videójában Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A Szőlő utcai ügyekre tavaly decemberben reagált ezzel a szakmai indokokkal nehezen alátámasztható döntéssel az előző kormány. Először a javító- és nevelőintézeteket helyezték a büntetés-végrehajtás felügyelete alá, január 1-jétől pedig nem csak oda, hanem minden gyerekvédelmi intézménybe rendőröket küldtek.

Kátai-Németh szerint viszont a gyermekotthonokban szakértelemre, nem rendőrségre van szükség.

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