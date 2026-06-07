12 embert lőttek meg egy vadnyugati fesztiválon egy amerikai kisvárosban

Legalább 12 embert lőttek meg egy történelmi fesztiválon az Egyesült Államokban, az Ohio állam lévő Toledóban. Közülük ketten életveszélyes, tízen pedig stabil állapotban van, de az első közlések szerint mindannyian túlélhetik a támadást.

A lövöldözés a nevében vadnyugati, valójában eléggé eklektikus tematikájú helyi Old West End Fesztiválon történt szombat délután. A helyi sheriff-helyettes szerint ketten kezdtek el lövöldözni, és valószínűleg egynmásra lőttek - azt egyelőre nem tudni, hogy miért.

Az X-re kikerült egyik felvételen már emberek futnak és sikoltoznak, miközben lövéseket hallani:

Egy mások videón látszólag nyugodtan gyalogol egy vérző férfi, aki valószínűleg sokkos állapotba kerülhetett a támadás után, és maga sem észlelte, hogy milyen súlyosak a sérülései.