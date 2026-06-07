30 fokkal indul a hét, de szerdán jön a hidegfront

Nyári meleg három napig, aztán két nap komoly lehűlés: a jövő héten szerdáig a harminc fokot is meghaladhatja a csúcshőmérséklet, hogy aztán tíz fokot zuhanjon egyik napról a másikra - írja az Időkép.

Eszerint hétfőn 26 és 32, kedden 28 és 33 fok közötti maximumok várhatók, előbb országszerte napos idővel, majd keddtől Nyugat felől egyre több gomolyfelhővel, záporral és zivatarokkal. A hét második napján viharos lökéseket is hozhat a délies szél, főleg a Dunántúlon és a Duna mentén.

Szerdán aztán megérkezik a hidegfront, de nagy területi kontrasztokkal: nyugaton alig lesz több 20 foknál, miközben az Alföldön még 32–33 fok lehet. Estétől aztán nagyobb területet érintő záporos, zivataros csapadék is érkezhet délnyugat felől.

A front csütörtökre átvonul az országon, megszűnik a csapadék, felszakadozik a felhőzet, viszont országszerte visszaesik a hőmérséklet: a legmelegebb délutáni órákban 21–26 fok vátható, amit az északnyugati szélben még egy kicsit hűvösebbnek is tűnik majd.