A normandiai partraszállás évfordulóján migrációs „invázióról” beszélt és Európát bírálta az amerikai védelmi miniszter

A normandiai partraszállás évfordulóján tartott megemlékezésen az európai migrációs politikát támadta Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter. Szerinte ma már nem hadseregek, hanem „veszélyes ideológiák” ostromolják Európa partjait, és az európai vezetők nem tesznek eleget a bevándorlás megállításáért.

.@SECWAR “To the veterans who are here today—who served in France and around the globe:



Gentlemen, we love you. We owe you a debt of gratitude.” pic.twitter.com/qIZWPDDGe8 — DOW Rapid Response (@DOWResponse) June 6, 2026

Hegseth Normandiában, a partraszállás 82. évfordulóján mondott beszédet. A szövetséges csapatok 1944. június 6-án itt szálltak partra, hogy megkezdjék a náci megszállás alatt álló Nyugat-Európa felszabadítását.

„Sajnos ma más európai partokat más veszélyes ideológiák ostromolnak. Spanyolország, Olaszország, Görögország és Bulgária partjait. Csónakok és férfiak érkeznek. Mikor tesznek végre valamit az európai fővárosok ez ellen az invázió ellen?” – fogalmazott az amerikai védelmi miniszter.

A beszéd jól illeszkedik a Trump-kormányzat bevándorlásellenes politikájába, amely az elmúlt hónapokban egyre élesebben bírálta Európa migrációs gyakorlatát.

Pénteken JD Vance amerikai alelnök is hasonló hangot ütött meg. Egy tavalyi southamptoni késelésre utalva azt mondta, hogy a 18 éves brit diák, Henry Nowak halála a „migránsok tömeges inváziójának” következménye, és erre az „egyetlen helyes válasz a jogos felháborodás”.

A brit miniszterelnöki hivatal erre úgy reagált, hogy elítéli azokat, akik „megpróbálnak beavatkozni a brit demokráciába”. Hozzátették: a Nowak család egyértelműen kérte, hogy fiuk halálát ne használják fel újabb társadalmi megosztottság keltésére. A brit ügyészség emellett megerősítette, hogy az elkövető, Vickrum Digwa Nagy-Britanniában született.

Donald Trump korábban is rendszeresen bírálta az európai bevándorlási politikát. Tavaly az ENSZ-ben arról beszélt, hogy az európai országok az „ellenőrizetlen migráció” miatt „a pokolba tartanak”.

Keir Starmer brit miniszterelnök erre azt mondta, hogy Trump kijelentései „nem helytállóak”, ugyanakkor elismerte, hogy az illegális bevándorlás, különösen a La Manche csatornán kis csónakokkal érkezők megállítása komoly kihívás.

Hegseth beszédében a migráció mellett arról is beszélt, hogy Európa az elmúlt évtizedekben túlságosan elkényelmesedett.

„Azok a férfiak, akik itt harcoltak és haltak meg, visszaadták Európa szabadságát. Ezt a szabadságot a vezetők és a katonák mai nemzedékének kell megőriznie, különben mindaz, amiért harcoltak, csak átmeneti eredménynek bizonyul” – mondta.

A D-nap minden idők legnagyobb tengeri partraszállási hadművelete volt: brit, amerikai és kanadai katonák tízezrei szálltak partra egyszerre Normandia öt partszakaszán.

A tengeri migráció Európában 2015-ben érte el a csúcsát, amikor az ENSZ adatai szerint több mint egymillió ember kelt át a Földközi-tengeren. 2025 áprilisa és 2026 márciusa között az Egyesült Királyságban, Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban és Cipruson együttvéve 169 341 tengeri érkezést regisztráltak. Ezeknek nagyjából a negyede az Egyesült Királyságba irányult.

Az idei év első öt hónapjában 9142 ember érkezett kis csónakokkal Franciaországból a La Manche csatornán át Nagy-Britanniába, ami 38 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A Trump-kormányzat tavaly decemberben bemutatott új Nemzetbiztonsági Stratégiája szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, Európa „20 éven belül vagy még hamarabb felismerhetetlenné válik”, és gazdasági gondjainál is nagyobb veszélyt jelenthet a „civilizációs eltűnés” kockázata.

Az Egyesült Államokban a bevándorlás elleni fellépés a Trump-kormányzat egyik központi politikai célja lett: a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökei 2025 januárja óta több ezer embert vettek őrizetbe.