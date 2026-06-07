Abramovics közvetíthet Putyin és Zelenszkij között

Roman Abramovics lehet a közvetítő Putyin orosz és Zelenszkij ukrán elnök között - erről az ukrán ellenzéki Olekszij Honcsarenko posztolt a Telegramon.

Pénteken az orosz elit éves nagy összejövetelén, a Szentpétervári Gazdasági Fórumon beszélt Putyin arról, hogy három héttel ezelőtt az „üzleti körök egyik képviselője” közölte vele, hogy meghívást kapott Kijevbe. Putyin állítása szerint az illető, akit nem nevezette meg, kijevben találkozott is Zelenszkijjel, aki állítólag azt az üzenetet küldte vele a Kremlbe, hogy kész személyesen találkozni az orosz elnökkel, hogy a tűzszünetről tárgyaljanak.

Bár Putyin nem nevezte meg a közvetítőt, Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikájának egyik legfontosabb figurája azt mondta, egy meglehetősen ismert üzletemberről van szó. Olekszij Honcsarenko aztán már meg is nevezte az illetőt:

„Információim szerint valóban sor került egy ilyen találkozóra, és Roman Abramovics volt a szóban forgó személy. Ő volt az, aki Kijevbe érkezett, hogy találkozzon az elnökkel, és átadja az információkat tőle Putyinnak”

– mondta az ukrán ellenzéki képviselő.

Roman Abramovics 2017 őszén találkozóra megy Vlagyimir Putyinhoz. Fotó: Grigorij Sziszojev/Sputnik via AFP

Abramovics 2022-ben már részt vett az akkor megállapodás nélkül abbamaradt ukrán-orosz tárgyalásokon. Abramovics ezután állítólag Putyin bizalmi embere lett, de Zelenszkij is arra kérte az Egyesült Államokat, hogy ne léptessék életbe az Abramovics elleni szankciókat.

Putyin egyébként Szentpéterváron megint elutasította a Zelenszkijjel való találkozót. Amikor arról kérdezték, hogy készen áll-e erre, az orosz elnök azt mondta, ennek jelenleg nem látja értelmét, és a folytatódó ukrán támadásokra hivatkozott.