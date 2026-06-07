Leó pápa Ferenc üzenetét viszi tovább: Ismerjük fel Istent a bevándorlóban és a hajléktalanban - kéri

1,2 millió katolikus előtt misézett Madrid belvárosában XIV. Leó pápa Úrnapján. A spanyolországi látogatása a pápa második európai útja Olaszország után; az első nap fiatalokkal, bevándorlókkal és hajléktalanokkal találkozott, a vasárnapi másodikon pedig utcai szentmisét tartott a Húsvét utáni második vasárnapra eső hagyományos ünnepen.

XIV. Leó pápa a madridi szentmise után. Fotó: SIMONE RISOLUTI/AFP

A madridi Plaza de Cibeles-en és a környező utcákon több mint 1,2 millióan hallgatták a szentmisét, a pápa pedig szentbeszédében - elődjéhez, Ferenc pápához hasonlóan - többször is a szegényekkel és bevándorlókkal való együttérzését fejezte ki.

„A Krisztus, aki a szentségmutatóban végigvonul az utcákon, ugyanaz a Krisztus, aki azonosul a szegényekkel, az elnyomottakkal, a magányosokkal és elhagyatottakkal”

- mondta a körmenet üzenetéről a pápa.

XIV. Leó Madridban. Fotó: DAVID CANALES/NurPhoto via AFP

A pápa arra hívott mindenkit, hogy értsék és éljék meg az Úrnapja üzenetét: Isten arra kér, hogy ismerjük fel őt „a szenvedő testvérben, akinek nincs élelme vagy fedele, vagy aki migráns - mondta. Ebből a szempontból az egyház társadalmi jelentősége a szolgálatban rejlik: a legszegényebbek szükségleteinek kielégítésében, a megbékélés előmozdításában, a polarizáció leküzdésében, az igazságosságért való munkában és egy befogadóbb társadalom építésében” - mondta XIV. Leó.

A pápa spanyolországi látogatása egy hétig tart, elmegy Barcelonába és a Kanári-szigetekre is, ahol többek között afrikai menekültekkel fog találkozni.