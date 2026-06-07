„A Balázsékkal csúnyán beszéltünk” – idézte fel a Heti hetes stúdiójában Kovalcsik Ildikó, ismertebb nevén Lilu a huszonéve mindenkit izgalomban tartó Z+ zenetévés káromkodósdi történetét, mármint azt, hogy róla, Sebestyén Balázsról és Rákay Philipről is kiszivárogtak olyan, adásba nem került felvételek, amiken KÁROMKODNAK, és bunkón beszélnek. Erre az akkoriban szintén a Z+-nál dolgozó Vadon János álnaivan és vicceskedve visszakérdezett, hogy „Tényleg? Volt ilyen sztori?”, majd Thuróczy Szabolcs emlékeztetett mindenkit arra, hogy „a Rákay Philip is szépen beszélt ott”.

„Hát igen, de ugye volt egy, hogy csúnyán beszélünk, meg ott volt az, hogy alázás van...” – folytatta Lilu, majd elmondta, hogy az anyja sírva hívta fel. „Mert minden címlapon így álltam” – mondta, majd bemutatta két középső ujját, illusztrálva a lényeget, amit az alábbi archív felvételen meg lehet tekinteni.

„És oda volt írva, hogy »szopjatok le mind«… (....) Az összes címlapon, mindenhol ez volt, és akkor bocsánatot kellett kérnünk, ki kellett állnunk egyesével, mindenkinek a saját műsorában. Képzeld el azt, amikor mondtam, hogy »és szeretnék bocsánatot kérni mindenkitől, mert azt mondtam, 'szopjatok le mind'«.”

„Szóval egyébként nem olyan nehéz dolog ám a bocsánatkérés” – tette hozzá, de hogy itt mi volt az alapsztori, ami miatt felidézte mindezt, nem derült ki, miután ez az RTL leírása szerint egy kivágott jelenete volt az egy héttel ezelőtti Heti hetesnek.