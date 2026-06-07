Orosz dróntámadás a kiégett fűtőelemek raktárában Csernobilban

Egy orosz Sahed drón csapódott be a kiégett nukleáris fűtőelemek tárolására használt épületben Csernobilban - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap. A támadás idején az épületben nem voltak fűtőelemek, így csak az épület sérült meg és gyulladt ki - írja a Meduza.

A sugárzási szint sem nőtt meg - ezzel együtt Zelenszkij rendkívül aljas orosz támadásról beszél, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pedig arról posztolt, hogy „Oroszország nukleáris zsarolása és a nukleáris biztonságra irányuló fenyegetései rendszerszintűek, szándékosak és elfogadhatatlanok.”

A kiégett fűtőelemek szóbanforgó tárolója 14 kilométerre van magától a csernobili reaktortól, a világ legsúlyosabb nukleáris balesetének helyszínétől. Ezt az épületet a többi ukrán atomerőműből származó kiégett nukleáris fűtőelemek hosszú távú tárolására alakították ki.

A csernobili likvidátorokra emlékezés a nukleáris katasztrófa 40. évfordulóján áprilisban. Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Az orosz drón becsapódása után nagyjából 40 négyzetméteren égett a tároló. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség illetékesei is a helyszínre tartanak, de ők is megerősítették, hogy nincs jele extrém sugárzásnak.

Oroszország egyelőre hivatalosan nem reagált, de a csernobili dróntámadás jelzés és burkolt nukleáris fenyegetés lehet. Szombaton Ukrajna a szentpétervári gazdasági fórum, az orosz gazdasági-politikai elit szokásos évi csúcstalálkozója közben támadta a Szentpétervár melletti Kronstadtot. A Kreml ezután azzal fenyegetőzött, hogy szisztematikus támadásokat indít kulcsfontosságú ukrán célpontok, köztük a döntéshozatali központok ellen.