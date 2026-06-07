Ruszin-Szendi új vizsgálatot rendelt el az újdörögdi kézigránátbaleset ügyében, és azt ígéri, hamarosan megnevezik a felelősöket

Új vizsgálatot rendel el az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, miután az ügyészség lezárta a nyomozást, és nem állapított meg büntetőjogi felelősséget.

„Az új vezérkari főnökkel egy új vizsgálatot fogok elrendelni, és valóban nyilvánosságra fogjuk hozni azt, hogy ha a katonák hibáztak, akkor ki hibázott és miért, és megkerülhetetlen lesz a politikai felelősségre vonás is” – mondta a miniszter egy Facebook-videójában.

Ruszin-Szendi azt is bejelentette, hogy a balesetben megsérült kormánytisztviselőnek a Honvédelmi Minisztériumban ajánlanak fel munkát. Szerinte a legfontosabb, hogy a nő a rehabilitációja után újra hasznosnak és fontosnak érezhesse magát.

A Központi Nyomozó Főügyészség pénteken közölte, hogy bár a vizsgálat több szabályszegést is feltárt, büntetőjogi felelősséget nem tudtak megállapítani, ezért a nyomozást megszüntették.

A baleset 2025 márciusában történt egy olyan önkéntes katonai felkészítő programon, amelyet a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség indított államigazgatásban dolgozóknak. A háromnapos képzésen 71 kormánytisztviselő vett részt.

A később súlyosan megsérült, 29 éves nő a gyakorlógránátos feladatok során egyszer sem érte el az előírt 30 méteres dobótávolságot, ennek ellenére – ahogy a többi résztvevő is – megfelelt minősítést kapott, így részt vehetett az éles gránátdobáson.

A nyomozás szerint az éles gyakorlat során először nem tudta kihúzni a biztosítószeget, majd amikor ez sikerült, a biztosítókart idő előtt elengedte. Bár megpróbálta visszanyomni, a gránát működésbe lépett, és még a dobás előtt felrobbant.

A robbanás következtében a nő maradandó fogyatékossággal és súlyos egészségkárosodással járó sérüléseket szenvedett, a mellette álló kiképző pedig súlyosan megsérült.

Az ügyészség kizárta a műszaki hibát, és arra jutott, hogy a baleset közvetlen oka egy önhibán kívüli fegyverkezelési hiba volt. Azt is megállapították ugyanakkor, hogy szabálytalanság történt, amikor a sérült a sikertelen gyakorlati teljesítmény ellenére is részt vehetett az éles dobáson, illetve hogy a „dobató” feladatát ellátó katona a szabályok szerint nem tölthette volna be ezt a szerepkört.

A nyomozó ügyészség szerint azonban ezek a hiányosságok nem álltak közvetlen ok-okozati kapcsolatban a robbanással, ezért senkit sem vontak felelősségre. A honvédséget ugyanakkor felszólították arra, hogy a feltárt hiányosságokat szüntesse meg.

A pénteki kormányszóvivői tájékoztatón már bejelentették, hogy a Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette minisztériumhoz kapcsolódó ügyben új vizsgálat indul.

Ruszin-Szendi később azt mondta, hogy átolvasta a katonák által készített jegyzőkönyveket, és azok alapján más következtetésre jutott, mint az ügyészség. Szerinte a kiképzést nem a katonák rendelték el, és annak lebonyolítását sem ők találták ki. Úgy fogalmazott, inkább a politikai vezetés helyezett nyomást a honvédségre, hogy a program résztvevőinek „akár kézigránátot is kell dobni”.

A miniszter bejelentésére a Fidesz is reagált. Az egykori kormánypárt szerint a Tisza Párt egyszerre akar jogalkotó, jogalkalmazó, igazságosztó és ítélet-végrehajtó lenni.

Közleményükben azt írták, hogy ez „a legsötétebb kommunista diktatúra idejét idézi meg”, és aggasztónak nevezték, hogy a honvédelmi miniszter szerintük „a vizsgálati eredményeket figyelmen kívül hagyva politikai boszorkányüldözést kíván folytatni”.