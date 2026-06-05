Az ügyészség megszüntette a nyomozást a kormánytisztviselő kezében felrobbant gránát ügyében

Ugyan feltárt szabálytalanságokat, büntetőjogi felelősséget nem tudtott megállapítani a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség annak a kormánytisztviselőnek az ügyében, akinek a kezében gránát robbant Újgörödön, egy önkéntes katonai felkészítő programon – derül ki a Központi Nyomozó Főügyészség közleményéből.

A felkészítő programon 71 államigazgatásban dolgozó személy vett részt Újgöröön, 2025 március 17-től kezdve. A harmadik napon elméleti és gyakorlati felkészítését is kaptak a kézigránátos gyakorlat teljesítéséhez, ekkor már dobtak gyakorlógránáttal is. A sértett kormánytisztviselő egyik dobása sem érte el a minimum előírt 30 méteres távolságot, de mint minden résztvevő esetében, az ő neve mellé is bekerült a „megfelelt” értékelés (az ügyészség hozzáteszi, hogy a baleset nem emiatt történt).

Az éles dobógyakorlat másnap volt, a részvétel nem volt kötelező, azonban az alapkiképzés teljesítéséhez szükség volt rá. A nyomozás során arra jutottak, hogy a kormánytisztviselő először nem tudta kihúzni a gránátból a sasszeget (ez még nem volt baj), viszont miután sikerült, a biztosítókart felengedte (pedig ezt csak közvetlenül a dobás pillanatában szabad felengedni), és hiába nyomta vissza újra.

A kormánybiztos észlelte, hogy valami nincs rendben, meg is kérdezte az őt segítő „dobatót”, hogy „ez így jó?”. A gránát a biztosítókar felengedése után 3,94 másodperccel, az előírt időtartamon belül robbant, épp amikor a „dobató” a gránátért nyúlt.

Mint a közleményben írják, „a robbanás következtében a kormánytisztviselő sértett maradandó fogyatékossággal és súlyos egészségromlással járó sérüléseket, míg a mellette álló lőgyakorlatvezető sértett nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett”.

A nyomozás során a hatóságok a műszaki hibát kizárták. Érvelésük szerint a kormánytisztviselő „önhibáján fegyverkezelési hibájából fakadt, amely közvetlen ok-okozati összefüggésben állt a veszélyhelyzet kialakulásával és a baleset bekövetkezésével. Büntetőjogi felelősség – szándékosság és gondatlanság hiányában – ugyanakkor nem terheli.”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár lövészetének zárógyakorlatán tartott sajtótájékoztatón a hajmáskéri Nullponti Lő- és Gyakorlótéren 2024. november 14-én.

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Hozzáteszik, hogy a dobató sem sértett szabályt, a feladatát ellátta, ugyanakkor „a szabályok szerint csak tiszt vagy altiszt lehetett volna lőgyakorlatvezető, a sértett dobató viszont legénységi állományban volt, így ezt a feladatkört nem tölthette volna be”.

„A nyomozás során a nyomozó ügyészség tehát feltárt szabályszegéseket, ugyanakkor a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekménye” miatt csak akkor vonhattak volna felelősségre bárkit is, ha ezek valamelyike bizonyíthatóan vezetett volna a balesethez. Mivel ez nem történt meg, a nyomozást megszüntették.



Az ügyészség közleménye hozzáteszi, hogy „a feltárt hiányosságok és szabályszegések miatt az ügyészség” jelezte a honvédség felé, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg.