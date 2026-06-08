10 milliárdos oktatási szerződéseket kötött a választások előtt a Kulturális és Innovációs Minisztérium

A Kulturális és Innovációs Minisztériumot (KIM) képviselő állami konzorcium, a Nemzeti Innovációs Ügynökség Zrt. (NIÜ) bruttó 7,1 milliárd forint értékben rendelt meg 100 darab felsőoktatási digitális tananyagot és bruttó 3,58 milliárdért egy zárt rendszerű, országos lefedettségű e-learning-platformot, közvetlenül az áprilisi választások előtt – írja a Magyar Hang.

Mindkét pályázat uniós forrásra épült, a leírás szerint pedig céljuk egy központosított digitális oktatási rendszer létrehozása. A kivitelezést két olyan cég nyerte el, amik közvetve a korábban a fideszes Palkovics László volt innovációs miniszterrel is üzletelő Fauszt Zoltánhoz köthető üzleti körhöz tartoznak, ami az elmúlt években több jelentős állami informatikai megbízáshoz jutott.

Az ELMS Informatika Zrt. 2024-ben bruttó 12 milliárd forintért vállalta szakképzésben használható 75 távoktatási segédanyag készítését és digitalizálását, míg 2022-ben, az Economx cikke szerint bruttó 5,7 milliárdos ajánlattal kapták meg 40 szakképzési tananyag teljes körű lefejlesztését. A Magyar Hang azt írja, Fauszt cége egy százoldalas kéziratot bruttó 6,4 millió forintért készíttet, míg egy kézirat digitalizálása és feldolgozása – a tananyag interaktivitási fokától függően – akár bruttó 12,5 millió forintba is kerülhet.

A NIÜ válasza szerint Fauszték az általuk már rég lefejlesztett, közoktatásban is használt Neptun-, illetve Nexius-szoftverekhez adaptálnák az új oktatási eszközöket. De a lap által megkérdezett felsőoktatási intézmények közül kettő is azt válaszolta, hogy többségük a saját berkeikben, saját oktatóik által fejlesztett segédanyagokat használ. Új e-learning-platformra sincs igazán szükségük, mert jellemzően a világszerte ismert, nyílt forráskódú Moodle felületét használják a digitális tanítás és tanulás során.

A lap szerint ez arra utal, hogy a beruházás inkább az uniós források gyors lehívásának szándékát tükrözi, nem pedig a felsőoktatási intézmények valós igényeit.

A projektek pénzügyi elszámolása még nem zárult le, így tényleges kifizetések sem történtek.