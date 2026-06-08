Az utolsó pillanatban kapták el a rendőrök a Petőfi hídról leugró fiatalt

Június 7-én vasárnap délután riasztották a rendőröket a budapesti Petőfi hídhoz, amiről valaki le akart ugrani. A police.hu közleménye szerint a BRFK Közrendvédelmi Főosztály két sheriff-egysége ért elsőként a helyszínre. Ők óvatosan, két oldalról közelítették meg a korláton lábbal kifelé ülő fiatalt, akit megpróbáltak folyamatosan szóval tartani, miközben lassan csökkentették a távolságot.

Amikor a fiatal egy rövid időre a másik irányba nézett, az egyik rendőr odaugrott, és elkapta az épp abban a pillanatban ugró fiatal nyakát, majd nadrágját. A másik rendőr is odarohant, majd ketten visszahúzták a kapálózó, küzdő fiatalt, akit kénytelenek voltak megbilincselni, hogy a mentők kórházba tudják vinni.

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