Ételmegvonással, éjszakába nyúló takarítással büntették a gyerekeket egy speciális gyermekotthonban

Több rendbeli kiskorú veszélyeztetése és kényszerítés miatt emeltek vádat egy speciális gyermekotthon hat dolgozója ellen. A Telex azt írja a Soproni Járási Ügyészség közleménye alapján, hogy az érintett speciális gyermekotthon szakmai vezetője azt az elvet képviselte, a szigorú szabályok és rendfenntartás rideg fegyelme teremti meg a biztonságot a gyermekek és a munkatársak számára. Ezzel a módszerrel pedig egyetértettek a szakmai vezető gyermekfelügyelőként és nevelőként dolgozó vádlott társai is.

A közlemény szerint a vádlottak 2021 és 2022 között rendszeresen szidalmazták, bántalmazták, ételmegvonással, rossz minőségű étellel, éjszakába nyúló takarítással, órákig tartó sarokba állítással büntették a gyerekeket. Megfenyegették őket, hogy ha a nyomozás során nem állnak a nevelők mellé, akkor emiatt is bántalmazni fogják őket.

Az ügyészség szerint a vádlottak veszélyeztették a gyermekek erkölcsi, értelmi fejlődését. Indítványozták, hogy a vádlottakat végrehajtandó szabadságvesztésre ítéljék, tiltsák el őket a közügyek gyakorlásától, és minden olyan tevékenységtől, amelynek során tizennyolc év alatt gyerekekkel foglalkoznának.