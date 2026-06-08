„Ez egy önző proli-show” – üzente az újságíróval üvöltöző Bede Zsoltnak a Sulyok melletti tüntetést szervező Kurucz Dániel

Civil ruhás rendőr segítségét kérte a Sulyok Tamás melletti tüntetést szervező KözTér című Youtube csatorna műsorvezetője, Kurucz Dániel, mert felszólítására a vadhajtátos Bede Zsolt nem hagyta abba az üvöltözést Gulyás Balázs újságíróval.

Kurucz vasárnap a Facebookon osztott meg egy videót arról, ahogy próbálja Bedét nyugtatni, és azt írta, „ha legközelebb Gulyás Balázzsal problémád van, légy olyan férfi és beszéljétek meg a saját rendezvényeden. A te stílusodban, de hozzánk ne gyere provokálni és a Vadhajtásoknak népszerűséget kunyerálni.” Erre a Vadhajtások is reagált, de a tartalom már nem elérhető.

Kurucz Dániel hétfőn részletesen leírta, hogy mi történt, és megszólította benne Bedét is. Megismételte, hogy Bede ne menjen el még egy általuk szervezett rendezvényre. A többi között azt írta, „értem, hogy büszke vagy a nem tudom mennyi követődre, és arra, hogy Orbán Viktor rendkívül szerencsétlen módon halálra sajtózott titeket, ám ez, amit csinálsz, nem nemzeti radikális. De nem ám. Ez egy önző proli-show, amivel sérted a nemzeti radikálisokat is.”

Az, hogy Bede újságírókkal üvöltözik, és újságírókat fenyeget, nem polgári és nem jobboldali. „Ezt csináld szépen otthon” – írta Kurucz.

Erre a Vadhajtások kiadott egy közleményt azzal, hogy „pár névtelen, langyos konzervatív megpróbálja kettészakítani a nemzeti oldalt”. Szerintük nem tudják megemészteni Orbán Viktor szavait, ők viszont „folytatják a munkát és kiállnak Orbán Viktor mellett.”

A Sulyok Tamás mellett rendezett tüntetésen felszólalt Skrabski Fruzsina is, akinek a beszédét kifújolták a tüntetők, amikor a barátja, Puzsér Róbert nevét kimondta.

Videóriportunk: