Orbán Viktor igeforrása így szállította a híreket a meccset néző Fidesz-elnöknek

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Tüntetést tartottak pénteken a migrációspaktum ellen, ahol felszólalt Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke és lelkesen élőzte Németh Balázs, a Parlamentbe beernyőzetett fideszes képviselő is.
A menet az Alkotmány utcán keresztül haladt el a Kossuth térre. A Karmelita helyett ebbe az utcába költözött a Miniszterelnökség, Magyar Péter pedig az erkélyről nézte a vonulást. A tüntetők, akik között ott volt Bede Zsolt, aztán mocskos buzizással és mocskos patkányozással köszöntötték a nekik zászlót magyar lengető, tapsoló és végül szívecskét mutogató miniszterelnököt.
Orbán Viktor eközben a magyar-finn meccset nézte a Puskás Arénában. Így minden bizonnyal az igeforrásából, a Vadhajtásokból tájékozódott a tüntetésről. Ezt olvashatta az újfideszes sajtóban:
Érdekes fejlemény, hogy amikor Orbán Viktor a Vadhajtásokat nevezte az igeforrásának, Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője még kiborult Orbánra. Most már a Pesti Srácok munkatársai együtt vonultak Bede Zsolttal. Sőt, hogy hangulatba hozzák a tüntetőket, a lap elterjesztette, hogy legalább 50 migráns érkezett a kecskeméti reptérre, bár semmi sem támasztja alá az értesülésüket.
Orbán másik kedvenc lapjában, a Nemzeti Sportban a meccsről írtak.
A Pesti Srácok főszerkesztője éjszaka még nagyon-nagyon fel volt dúlva, aztán a posztja hajnalban kissé átalakult.
„Van, a korábban bennünket támogató jobbközép, vagy mérsékeltebb sajtó, mondjuk ez az Indamédia, azt hiszem így hívják ezt a világot, Tv2, Index, ilyenek, Mandiner. Ezek most ellenzékbe kerültek, polgári, kritikus médiavilágnak néznek ki, de még keresik a hangjukat. Ha nincs meg a saját hangjuk, akkor hogy akarnak velem beszélni” – mondta Orbán arról, miért Dopeman podcastjába ment be nyilatkozni.
Magyar Péter miniszterelnök a hivatala erkélyéről integetett a demonstrálóknak.
Az idegenrendészet nem tud arról, hogy menekülteket szállítottak volna Magyarországra, a Honvédelmi Minisztérium szerint pedig nem igazak a Fidesz-közeli portál állításai.