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Orbán Viktor igeforrása így szállította a híreket a meccset néző Fidesz-elnöknek

POLITIKA

Tüntetést tartottak pénteken a migrációspaktum ellen, ahol felszólalt Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke és lelkesen élőzte Németh Balázs, a Parlamentbe beernyőzetett fideszes képviselő is.

A menet az Alkotmány utcán keresztül haladt el a Kossuth térre. A Karmelita helyett ebbe az utcába költözött a Miniszterelnökség, Magyar Péter pedig az erkélyről nézte a vonulást. A tüntetők, akik között ott volt Bede Zsolt, aztán mocskos buzizással és mocskos patkányozással köszöntötték a nekik zászlót magyar lengető, tapsoló és végül szívecskét mutogató miniszterelnököt.

Orbán Viktor eközben a magyar-finn meccset nézte a Puskás Arénában. Így minden bizonnyal az igeforrásából, a Vadhajtásokból tájékozódott a tüntetésről. Ezt olvashatta az újfideszes sajtóban:

Gyere le te faszszopó hazaáruló, szétbasszuk a fejedet!!! Videón ahogy Magyar Péter hergeli a tömeget!

Magyar Péter üzent: hangosabban szidjátok a kurva anyámat, mert nem hallom

Poloska hergeli a tömeget - új videó - moslék geci, baszd szájba a kommunista kurva anyádat

Érdekes fejlemény, hogy amikor Orbán Viktor a Vadhajtásokat nevezte az igeforrásának, Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője még kiborult Orbánra. Most már a Pesti Srácok munkatársai együtt vonultak Bede Zsolttal. Sőt, hogy hangulatba hozzák a tüntetőket, a lap elterjesztette, hogy legalább 50 migráns érkezett a kecskeméti reptérre, bár semmi sem támasztja alá az értesülésüket.

Orbán másik kedvenc lapjában, a Nemzeti Sportban a meccsről írtak.

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