Németh Balázs és Toroczkai László is feltűnt a „pártpolitika-mentes” migrációspaktum-ellenes tüntetésen Budapesten

„Ennyi maradt az egykori több milliós polgári oldalból: Bede Zsolt, Németh Balázs, Toroczkai László nagykoalíció, ezerfős »tömeggel«. Felhergelt, artikulálatlanul kiabáló, kivégzéssel fenyegetőző polgártársak óriási kereszttel és magyar zászlóval tüntettek a magyaroknak járó 6 ezer milliárd forintos uniós forrás ellen…” – ezzel kommentálta közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök azt a budapesti demonstrációt, amelyet jobboldali influenszerek szerveztek Budapestre.

Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték tüntetők jobboldali influenszerek által szervezett demonstráción – írta az eseményről az MTI. A hírügynökség tudósítása szerint a tüntetők – akik többek között „kitartásra” biztatták Sulyok Tamás köztársasági elnököt, illetve Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették – a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre, az Országház elé vonultak.

Az Alkotmány utcában a Miniszterelnökségnek helyet adó épület erkélyére egy időre kiállt Magyar Péter miniszterelnök és több tiszás politikus, köztük Tarr Zoltán kulturális miniszter és Radnai Márk országgyűlési képviselő. A kormányfő integetett a tömegnek és nemzeti színű zászlót lengetett, amire a demonstrálók a „hazaáruló” rigmus skandálásával reagáltak.

A szervezők pártpolitikától mentes rendezvényként hirdették meg az eseményt, amelyen azonban feltűnt többek között Toroczkai László Mi Hazánk-elnök és Németh Balázs, a Fidesz parlamenti képviselője is, utóbbi a közösségi oldalán tudósított az eseményekről.

A demonstráción az MTI szerint szónokok azt hangoztatták, hogy a magyar kormány „6000 milliárd forintért, vagyis az uniós forrásokért cserébe eladta Magyarország szuverenitását, vállalta a migrációs paktum végrehajtását, aminek az lesz a következménye, hogy migránsok árasztják el Magyarországot. A magyar kormány pedig nem a magyar nemzetet, hanem Brüsszelt szolgálja.”