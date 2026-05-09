Huth Gergely nekiment a Vadhajtásokat igeforrásának nevező Orbánnak, aztán inkább tompította a kirohanását

A saját, drámian fogyatkozó táborát is kiakasztotta a váratlanul aktivizálódó Orbán Viktor. Már azzal is meghökkentett fideszeseket, hogy az utolsó teljes miniszterelnöki munkanapján Dopemanékat látogatta meg, és nem a gyászfeldolgozásában vett részt.

Ami ennél is váratlanabb volt - vagy csak kanyargós eszmei barangolásának újabb állomása -, hogy Orbán ott a fideszes médiáról lekezelően nyilatkozva azt közölte: számára a Vadhajtások a második igeforrás, amit minden nap megnéz.

A horogkeresztes zászló előtt karlendítő, náci Bede Zsolt online portálját már a kampányban is magához ölelte a Fidesz, de hogy közben Orbán kedvenc lapjává vált, azt kevesen tudták.

2024 áprilisban hosszú cikkben írtunk arról, mit lehet tudni a szélsőjobboldali, rasszista, gyűlölködő honlapról és annak tulajdonosáról, Bede Zsoltról, az egyetlen emberről, aki a Vadhajtások arcaként turnézott a médiában.

És pár példa az Orbán által kurucosnak mondott nyelvezetről.

Ezen még az első bánatfeldolgozó fideszes rendezvényen a legnagyobb magyar hazafinak kikiáltott Huth Gergely is kiakadt a Facebookon. Előbb nagyon-nagyon, aztán pár órával később már jelentősen tompítva. De a kritikája így is megmaradt.