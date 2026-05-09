Huth Gergely nekiment a Vadhajtásokat igeforrásának nevező Orbánnak, aztán inkább tompította a kirohanását

A saját, drámian fogyatkozó táborát is kiakasztotta a váratlanul aktivizálódó Orbán Viktor. Már azzal is meghökkentett fideszeseket, hogy az utolsó teljes miniszterelnöki munkanapján Dopemanékat látogatta meg, és nem a gyászfeldolgozásában vett részt.

Ami ennél is váratlanabb volt - vagy csak kanyargós eszmei barangolásának újabb állomása -, hogy Orbán ott a fideszes médiáról lekezelően nyilatkozva azt közölte: számára a Vadhajtások a második igeforrás, amit minden nap megnéz.

A horogkeresztes zászló előtt karlendítő, náci Bede Zsolt online portálját már a kampányban is magához ölelte a Fidesz, de hogy közben Orbán kedvenc lapjává vált, azt kevesen tudták.

2024 áprilisban hosszú cikkben írtunk arról, mit lehet tudni a szélsőjobboldali, rasszista, gyűlölködő honlapról és annak tulajdonosáról, Bede Zsoltról, az egyetlen emberről, aki a Vadhajtások arcaként turnézott a médiában.

És pár példa az Orbán által kurucosnak mondott nyelvezetről.

Fotó: Vadhajtások
Ezen még az első bánatfeldolgozó fideszes rendezvényen a legnagyobb magyar hazafinak kikiáltott Huth Gergely is kiakadt a Facebookon. Előbb nagyon-nagyon, aztán pár órával később már jelentősen tompítva. De a kritikája így is megmaradt.

Orbán Viktornak a horogkeresztes zászló előtt karlendítő, náci Bede Zsolt online portálja a második igeforrás, amit minden nap megnéz

„Van, a korábban bennünket támogató jobbközép, vagy mérsékeltebb sajtó, mondjuk ez az Indamédia, azt hiszem így hívják ezt a világot, Tv2, Index, ilyenek, Mandiner. Ezek most ellenzékbe kerültek, polgári, kritikus médiavilágnak néznek ki, de még keresik a hangjukat. Ha nincs meg a saját hangjuk, akkor hogy akarnak velem beszélni” – mondta Orbán arról, miért Dopeman podcastjába ment be nyilatkozni.

Bábel Vilmos
Király Nóra szerint Orbánnak nem Dopemannel kellene értékelnie a kialakult helyzetet, és ebben a fideszes közösség egyetért vele

„Sokan gondoljuk úgy, hogy nem a Doperanos, az igazi Dopeman TV lesz a Fidesz-beli megújulásunk alapja” – írja a párt politikusa a Facebookon.

Bábel Vilmos
A rendőrség öt év nyomozás után sem tudja, ki követ el bűncselekményeket a Vadhajtásokon

Egy nyilvánvalóan uszító gyűlölet-bűncselekmény miatt tettünk feljelentést 5 éve. Többször is lepattantunk, mostanra már végleg. Bede Zsolt több ügyben is elszámoltathatatlannak látszik.

Herczeg Márk
Az első bánatfeldolgozó fideszes rendezvényen már Huth Gergelyt kiáltották ki a legnagyobb magyar hazafinak

Itt az örömfoci ideje – lepte meg a hatalmas bukás után az 50-80 fős közönséget az egyik szónok a Vértanúk terén, majd Nagy Feró közölte, hogy ő nem akar tovább kussolni.

Haszán Zoltán, Szily László, Windisch Judit, Bankó Gábor
