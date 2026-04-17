Az első bánatfeldolgozó fideszes rendezvényen már Huth Gergelyt kiáltották ki a legnagyobb magyar hazafinak

Nem a Kossuth térre, hanem csak annak sarkába hívta bánatfeldolgozásra a hatalmas választási vereség miatt a Fidesz híveit a Nemzeti Maximumért Alapítvány. Indokolt volt az óvatosság, mert ha a galambok helyett drónok repkedtek volna a kis téren, nincs olyan torzítás, amivel ez tömegnek látszott volna. Pedig az első felszólaló, Stefka István, a Pesti Srácok munkatársa szerint azért gyűltek össze, hogy egymásból merítsenek erőt. 50-80 ember volt jelen a Vértanúk terén, ahonnan Orbánék elvitették Nagy Imre szobrát, hogy visszaállítsák a köztéri Horthy-korszakot.

A gyűlést a Stefka által vezetett Nemzeti Maximumért Alapítvány szervezte, a médiatámogató a Pesti Srácok volt, melynek főszerkesztője, Huth Gergely az alapítvány egyik kurátora is. Úgy volt, hogy a HírTV is adja élőben, de jócskán lemaradtak, bő 15 perccel később, valahol Ferencz Orsolya beszéde alatt csatlakoztak be. Ő volt az egyetlen fideszes politikus, aki ezen a rendezvényen hajlandó volt részt venni. De neki is várnia kellett a megszólalásra, mert Szabó Bálint trolltrombitás az első sorból igyekezett felhívni magára a figyelmet.

Fotó: Bankó Gábor/444

Volt rá lehetősége, Stefka ugyanis hosszan beszélt arról, hogy „a nemzeti szövetségnek a vereség ellenére folytatnia kell a munkát”, nem lehet, hogy bármilyen árulást hősies magatartásnak ítéljenek, „hogy a besúgás, az esküszegés, az emberek börtönnel fenyegetés újra polgárjogot nyerhet Magyarországon.

„Ezt a bolsevista, rákosi diktatúrában egyszer megtapasztaltuk” – mondta Stefka, mire Szabó Bálint bekiabált, hogy „meg az Orbán rendszer alatt is.”

Ezt nem lenne jó összehasonlítani – mondta Stefka, akinek a szájából mindenféle kommunistázás különösen cseng, majd ugyanott folytatta. A beszéde végén azzal tudta biztatni a közönséget, hogy több választást elvesztettek a rendszerváltás óta, de a jobboldal eddig mindig talpra állt, és még nagyobb erővel folytatta az országépítést.

Stefka István Fotó: Bankó Gábor/444

Szabó Bálint miniműsora miatt volt egy kis fennakadás – többen kiabáltak neki, Ferencz Orsolya nem volt hajlandó felmenni a színpadra, míg Szabót el nem vitték a rendőrök.

Mindeközben Stefta a következőt találta mondani: „ebből is látszik, mennyire diktatórikus volt a jobboldal, hogy így szerveztük meg a védelmünket. Jobb helyeken ez úgy van, hogy tele van rakva titkosszolgákkal a tér, azok elintézik pár perc alatt. De hát ez a demokrácia, el kell viselni.”