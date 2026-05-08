Király Nóra szerint Orbánnak nem Dopemannel kellene értékelnie a kialakult helyzetet, és ebben a fideszes közösség egyetért vele

„Sokan gondoljuk úgy, hogy nem a Doperanos, az igazi Dopeman TV lesz a Fidesz-beli megújulásunk alapja. Ha valamiben a fideszes közösségünk ma egyetért, az az, hogy nem Dopemannel, hanem velünk kellene értékelnie a választási eredményt és pártunk kialakult új helyzetét” – írja Király Nóra bukott fideszes képviselőjelölt a Facebookon Orbán Viktornak címezve.

Király a Fidesz választási veresége után olyanokat mondott, hogy a Fidesz megújulásához „a képviselői cseréknél jóval több kell”, „az egész Fidesz megújítására van szükség”, és azt is elárulta, hogy sokan könyörögtek a Fideszben, hogy ne legyen gyűlöletkampány, de semmibe vették a kéréseiket. A Népszavának adott interjújában arról is nyíltan beszélt, hogy Orbán Viktornak már a választás estéjén fel kellett volna ajánlania a lemondását:

„Én nagyon hiányoltam a lemondást már vasárnap este, és hiányolom azóta is. Orbán Viktor történelmi jelentősége, nagysága megkérdőjelezhetetlen, fantasztikus dolgokat vitt véghez Magyarországon – ezt egy másodpercig nem szeretném kritizálni. Nagyra tartom őt és a munkásságát is. (...) Viszont az elmúlt években valami félresiklott, és ezért a felelősséget vállalni kell. Nem gondolom, hogy ezt egy személyben Orbán Viktorra lehetne kenni. Tudom, hogy ő hajlamos ezt magára vállalni, de én ezt nem így látom.”

Király Nóra
Fotó: Németh Dániel/444

Sem ő, sem a kritikát szintén nyíltan felvállaló Ferencz Orsolya nem került be a Fidesz-frakcióba, hiába alakították át a Fidesz-KDNP listáját teljesen.

Orbán Pityinger László Dopeman podcastjában többek között arról beszélt, a horogkeresztes zászló előtt karlendítő, náci Bede Zsolt online portálja a második igeforrás, amit minden nap megnéz, de beszólt a meghunyászkodó fideszes propagandistáknak és Orbán Balázsnak is, megvédte viszont Semjén Zsoltot és bizonyos értelemben Balásy Gyulát is. Összefoglaló itt.

