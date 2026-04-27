Két fideszes jelölt volt kritikus a pártjával szemben a vereség után, egyikük sem került be a frakcióba

Sem Király Nóra, sem Ferencz Orsolya nem került be a Fidesz-frakcióba, hiába alakították át a Fidesz-KDNP listáját teljesen. Ez alapján a két, a pártvezetéssel szemben kritikákat is megfogalmazó képviselő búcsúzik az Országgyűléstől, a következő ciklusban egyikük sem lesz ott a Parlamentben.

Ők ketten voltak azok, akik még a leginkább kritikus hangot ütötték meg nyilvánosan is az április 12-i kétharmados vereség után, miközben a Fideszben már megindult az Orbán-mentő hadművelet. Feltűnő volt, hogy a miniszteri biztosként az űrkutatásért felelős Ferencz Orsolya már a választás estéjén azzal állt ki a csapata elé, hogy ez a vereség nem nekik szól, hanem azoknak, „akik úgy gondolták, hogy a kereszténységet, az erkölcsöt, a tehetséget és a hazaszeretetet helyettesíteni lehet pénzzel és képmutatással; (…) akik a szakmaiságot kidobták, és helyette választották az erőszakoskodást és az üres szólamokat.”

Ezután elment a Telexbe, és ugyan kerülte, hogy a pártjából konkrét vezetőket nevezzen meg, és Orbán bírálatáig nem merészkedett el, a hangja így is elütött politikustársai többségétől. Ez alapján akár azt is lehetett volna gondolni, hogy a megújulás szólamaival a Fidesz-vezetés egyetértésével igyekszik újrapozicionálni magát a vereséget követően – ehhez képest azonban végül úgy sem tették befutó helyre a listán, hogy a sorrendet teljesen átalakították.

Bár Ferencz eredetileg sem volt befutó helyen (és Józsefvárosban induló jelöltként egyéniben sem volt esélye Bódis Krisztával szemben), akár oda is kerülhetett volna, hiszen még jóval mögüle, a lista legvégéről is kerültek be végül a lista átalakításával a frakcióba – így például a volt vízilabdás Szécsi Zoltán ott lesz a frakcióban a 210. helyről.

Ferencz Orsolyához hasonlóan Király Nóra is kimarad, ő a kritikájában jóval nyíltabb és konkrétabb is volt az űrbiztoshoz képest.

Király a vereség után olyanokat mondott, hogy a Fidesz megújulásához „a képviselői cseréknél jóval több kell”, „az egész Fidesz megújítására van szükség”, és azt is elárulta, hogy sokan könyörögtek a Fideszben, hogy ne legyen gyűlöletkampány, de semmibe vették a kéréseiket. A Népszavának adott interjújában arról is nyíltan beszélt, hogy Orbán Viktornak már a választás estéjén fel kellett volna ajánlania a lemondását.

Király Nóra azután állt bele ilyen élesen a kritikába, hogy eleve nem tették befutó helyre: Csepelen indult és kapott ki egyéniben, és listán is csak a 170. hely környékén szerepelt.

Egy posztjában azt írta, hogy a Tiszához átpártoló szavazóknak „elegük volt a Fidesz stílusából, kampányából és viselt dolgaiból”, és az ő visszacsábításukhoz teljes megújulásra lenne szükség a Fideszben. Szerinte azonban Orbán Viktor ezt a posztját sem fogja látni, mert nem fogják megmutatni neki, a miniszterelnök ugyanis szerinte évek óta rossz emberekkel veszi magát körül, akik buborékban tartják és elzárják a való világtól.