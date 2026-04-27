Hivatalos: ez lesz a Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója

Vége a találgatásnak.
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője megosztotta a 8 fős frakció névsorát:
- Juhász Hajnalka (frakcióvezető-helyettes),
- Latorcai Csaba (frakcióvezető-helyettes),
- Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója,
- Nacsa Lőrinc,
- Rétvári Bence,
- Seszták Miklós és
- Simicskó István.
Nem sokkal később Gulyás Gergely, a Fidesz-frakció vezetője is bejelentette a 42 fős listájukat (aminek az eredetijéről 25 fő adta át a helyét):
- Ágh Péter
- Balla György (frakcióvezető-helyettes)
- Balla Mihály
- Bencsik János
- Bóka János
- Czirbus Gábor
- Budai Gyula
- Csibi Krisztina
- Csuzda Gábor
- Hankó Balázs
- Hegedűs Barbara
- Koncz Zsófia
- Takács Árpád
- Tilki Attila
- Vitályos Eszter
- Vitányi István
- F. Kovács Sándor
- Gulyás Gergely
- Gyopáros Alpár
- Héjj Dávid
- Hidvéghi Balázs
- Kocsis Máté (frakcióvezető-helyettes)
- Kovács Sándor
- Lázár János
- Molnárné dr. Lezsák Anna
- Nagy Bálint
- Németh Balázs
- Németh Zsolt
- Orbán Balázs
- Panyi Miklós
- Papp Zsolt
- Pócs János
- Radics Béla
- Szécsi Zoltán
- Szentkirályi Alexandra
- Szijjártó Péter
- Szűcs Gábor
- Takács Péter
- Tuzson Bence
- V. Németh Zsolt
- Varga Gábor
- Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
- Witzmann Mihály
- Zsigó Róbert
Orbán Balázs nyáron EP-képviselő lesz, onnan Szekeres Pál jön haza.