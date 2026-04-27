Hivatalos: ez lesz a Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója

parlament

Vége a találgatásnak.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője megosztotta a 8 fős frakció névsorát:

  1. Juhász Hajnalka (frakcióvezető-helyettes),
  2. Latorcai Csaba (frakcióvezető-helyettes),
  3. Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója,
  4. Nacsa Lőrinc,
  5. Rétvári Bence,
  6. Seszták Miklós és
  7. Simicskó István.
Fotó: Gulyás Gergely/Facebook

Nem sokkal később Gulyás Gergely, a Fidesz-frakció vezetője is bejelentette a 42 fős listájukat (aminek az eredetijéről 25 fő adta át a helyét):

  1. Ágh Péter
  2. Balla György (frakcióvezető-helyettes)
  3. Balla Mihály
  4. Bencsik János
  5. Bóka János
  6. Czirbus Gábor
  7. Budai Gyula
  8. Csibi Krisztina
  9. Csuzda Gábor
  10. Hankó Balázs
  11. Hegedűs Barbara
  12. Koncz Zsófia
  13. Takács Árpád
  14. Tilki Attila
  15. Vitályos Eszter
  16. Vitányi István
  17. F. Kovács Sándor
  18. Gulyás Gergely
  19. Gyopáros Alpár
  20. Héjj Dávid
  21. Hidvéghi Balázs
  22. Kocsis Máté (frakcióvezető-helyettes)
  23. Kovács Sándor
  24. Lázár János
  25. Molnárné dr. Lezsák Anna
  26. Nagy Bálint
  27. Németh Balázs
  28. Németh Zsolt
  29. Orbán Balázs
  30. Panyi Miklós
  31. Papp Zsolt
  32. Pócs János
  33. Radics Béla
  34. Szécsi Zoltán
  35. Szentkirályi Alexandra
  36. Szijjártó Péter
  37. Szűcs Gábor
  38. Takács Péter
  39. Tuzson Bence
  40. V. Németh Zsolt
  41. Varga Gábor
  42. Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
  43. Witzmann Mihály
  44. Zsigó Róbert

Orbán Balázs nyáron EP-képviselő lesz, onnan Szekeres Pál jön haza.

választás 2026 parlament rétvári bence gulyás gergely fidesz fidesz-frakció lista kdnp kdnp-frakció választás 2026
