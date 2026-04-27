Lázár János beül az Országgyűlésbe, Kövér és Rogán búcsúzhat

Frissítés: hivatalosan is bejelentették a Fidesz és a KDNP frakcióinak névsorát.

Lázár János felveszi a mandátumát és beül az Országgyűlésbe – a politikus a 444-nek azt mondta, egy évre vállalja a parlamenti munkát, és segíti a Fidesz belső megújulását.

Lázár a választások óta gyakorlatilag eltűnt a nyilvánosságból, április 13-án tett ki egy posztot, a következő Churchill-idézettel:

„A siker nem végleges, a kudarc nem végzetes: a folytatás bátorsága az, ami számít.”

A Fidesz frakciója délelőtt 11 órától ülésezik a Képviselői Irodaházban, itt dől el többek közt, kiket küld be a következő 4 évre az Országgyűlésbe az ellenzékbe kényszerült párt.

A 444 információi szerint Lezsák Sándor lánya, Lezsák Anna is beül az Országgyűlésbe, ő a Fidesz országos listájának 46. helyén szerepel. Ehhez hozzátartozik, hogy Lezsák Sándor a Blikknek azt mondta, bár egyéniben nem jutott be a parlamentbe – amit elmondása szerint nem is bán –, ha a frakció mégis igényt tartana a mandátumára, azt saját elhatározásából a lányának engedné át.

Felveszi a mandátumát a lista 25. helyén lévő Bóka János és a 47. helyről Németh Balázs is – tudtuk meg.

Ellenben a 444 információi szerint Kövér László sem veszi fel a mandátumát.

Úgy tudjuk, Hoppál Péter visszavonul, a pécsi elnökségről is lemondott, Hollik István pedig már a Facebookra is kiposztolta, hogy nem lesz tagja a következő parlamentnek.

A Fidelitas elnöke, Mohácsy István is arról posztolt, hogy nem veszi fel az országgyűlési képviselői mandátumát. „Az én helyem most ott van, ahol a jövő épül: a közösségben, a Fidelitas újjászervezésében és megerősítésében” - írta a kampány után, amelyben nem igazán sikerült megszólítani a fiatalokat.

Hidvéghi Balázs a 444-nek azt mondta, lesz külön KDNP-frakció. Egyként ő is beül az Országgyűlésbe.

A Telex azt írja, hivatalosan még nem közölték a névsort, de információik szerint ott volt az egyeztetésen a Képviselői Irodaházban, azaz beülhet a Fidesz-frakcióba:

Szijjártó Péter,

Lázár János,

Orbán Balázs,

Kocsis Máté,

Szentkirályi Alexandra,

Németh Zsolt,

Bóka János,

Takács Péter,

Vitályos Eszter,

Németh Balázs,

Pócs János,

Hidvéghi Balázs,

Budai Gyula,

Csibi Krisztina,

Witzmann Mihály,

Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó, és

Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója, a Megafon és a Patrióta véleményvezére, valamint az Alapjogokért Központ elemzője.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője megosztotta a 8 fős frakció névsorát:

Juhász Hajnalka (frakcióvezető-helyettes),

Latorcai Csaba (frakcióvezető-helyettes),

Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója,

Nacsa Lőrinc,

Rétvári Bence,

Seszták Miklós és

Simicskó István.

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy nem veszi fel a mandátumát, így az 1989-1990-es rendszerváltás óta először nem először nem lesz parlament képviselő. Távozását azzal indokolta:

„Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk.”

Az RTL kérdésére, hogy miért nem mond le a pártelnökségről, amikor korábban azt mondta, nagy vereség esetén lemond, azt hajtogatta, hogy az országos választmány fog dönteni. A 444 kérdéseire pedig azt mondta: az RTL-nek már mindent elmondott.