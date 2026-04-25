Orbán Viktor visszaadta mandátumát, nem ül be a Parlamentbe

Orbán Viktor nem ül be az új parlamentbe, a mandátumát visszaadta és a pártja újjászervezésére fog koncentrálni - jelentette be a bukott miniszterelnök egy FB-videóban. Orbán szó szerint ezzel indokolta visszavonulását a politika első vonalából:

„Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk.”

A szövegéből később kiderül, hogy a párt elnökeként folytatná. A Fidesz frakciójának tagjait hétfőn választják ki, de az biztos, hogy Gulyás Gergely vezeti majd a képviselőcsoportot. Orbán Viktor az 1989-90-es rendszerváltás óta először nem lesz parlamenti képviselő.

Orbán a videóban felvázolta a Fidesz jövőjét meghatározó események időrendjét: hétfőn tehát megalakul a frakció Gulyás Gergely vezetésével, a héten országos választmányi ülést is tartanak, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust pedig előre hozták júniusra. Akkor véglegesedik, hogy Orbán marad-e a párt vezetője, vagy abból a szerepéből is hátralép-e. De a mostani videóban az előbbi verzióra utal.

Bár április 12. óta egyértelműen úgy tűnt, hogy az Orbán nevével jelzett korszak és politikai rendszer véget ért, a parlamentből történt visszavonulásával ez nagyjából hivatalossá vált. Török Gábor politikai elemző erről a következőt mondta a friss, de még a bejelentést megelőzően készült podcastjában:

„Ami eldőlt, hogy abban a formában, ahogy megismertük a Fideszt, Orbán Viktor egyszemélyi irányításával, függőségi rendszerével, az véget ért. Nem Orbán Viktor politikai karrierje ért véget, azt nem tudjuk, de hogy ez a rendszer így nem fogja tudni folytatni, abban biztos vagyok, abban pedig még inkább, hogy nem tudja visszaszerezni a hatalmat. Ahhoz radikális változásra, jelentős tartalmi megújulásra, személyi változásra van szükség, és egy misszió meghirdetésére.”

Orbán a szombaton délután publikált videójában semmiféle említést nem tett az új irányról.

Íme a leköszönő miniszterelnök teljes szövege:

„Most ért véget a Fidesz elnökségi ülése, gőzerővel zajlanak a megbeszélések a nemzeti oldal megújulásáról, a frakciónkról és közösségeink megvédéséről. Minden képviselőjelöltünket meghallgattuk közösségünk minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségünk van. Hoztunk néhány fontos döntést is, a parlamenti frakciónkat gyökeresen átalakítjuk, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz. A Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumon valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntöttem, azt vissza is adom. Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk. Jövő héten országos választmányt tartunk, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust előre hoztuk júniusra. Közel négy évtizede vezetem a közösségünket, ezalatt volt részünk sikerekben és kudarcokban, választási győzelmekben és vereségekben. Egy valami viszont nem változott, ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége és erre az egységre Magyarországnak most is nagy szüksége lesz. Az elnökség azt javasolja, hogy a munkámat a Fidesz elnökeként folytassam és ha a kongresszus megtisztelt bizalmával készen állok a feladatra. A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenekelőtt. ”

Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-én 10 órára hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését, praktikusan tehát addig tart Orbán Viktor és kormányának megbízatása.

A Fidesz az országos listájáról összesen 42 képviselőt küldhet majd az új országgyűlésbe. A választások előtt közzétett listájuk itt olvasható. Kocsis Máté frakcióvezető korábban már jelezte,

hogy a bejutó képviselőink többségét le kell cserélni.

Szerinte nem azért van erre szükség, mert ők rossz emberek, hanem mert most nem athéniakra, hanem spártaiakra van szükségük

A választási vereség után nagy helyezkedés kezdődött a Fidesz környékén, egyesek arról értekeztek, hogy ki mindenkit húznának le a listáról, mások összességében kritizálták a pártvezetést, és pedzegették Orbán távozásának szükségességét is.