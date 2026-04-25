Magyar Péter: Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference

Alig pár perccel azután, hogy Orbán Viktor bejelentette: visszaadta mandátumát és nem ül be a Parlamentbe, Magyar Péter leendő miniszterelnök már reagált is a hírre. Egészen pontosan ezt:

„A »bátor« utcai harcos egy dologra továbbra sem képes: felelősséget vállalni. Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference. Maffiafőnökkel nincs demokratikus ellenzék.”

Orbán az 1989-90-es rendszerváltás óta először nem lesz parlamenti képviselő. Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-én 10 órára hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését, praktikusan tehát addig tart Orbán Viktor és kormányának megbízatása.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA