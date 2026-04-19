DJ Jeszy megtalálta a vereség okát: az indiai útján bálványimádást elkövető Orbán szabadította el a negatív energiákat

Hajdu Péter vendége volt Jeszenszky Zsolt, azaz DJ Jeszy, a fő téma pedig a Fidesz történelmi veresége volt. Nagyjából egy órán keresztül különösebb izgalmak nélkül zajlott a dipsuta, a Nagy Megfejtésre az utolsó pár percben került sor, de előtte idézzük fel gyorsan a hátteret.

Tehát 2025 januárjában derült ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök körutazást tesz Indiában feleségével, Lévai Anikóval és két lányával, illetve egy ötfős „tisztviselő csapattal”. Jó drága helyen szálltak meg, volt vicceskedős tuktukozás, és egyebek, hogy pontosan mi volt az utazás célja, az sosem derült ki, utólag Orbán egyrészt úgy jellemezte Indiát, hogy „[é]rdemes megnézni, de azért Felcsút a király”, a Blikknek pedig arra a felvetésre, miszerint „van, aki azt állítja, hogy egészségügyi okokból, gyógykezelés miatt utazott Indiába”, azt reagálta: „Makkegészséges vagyok. Ne reménykedjenek!”

És akkor innentől a szó Jeszenszky Zsolté:

Mondjuk az Ószövetség istene az az isten, aki Izraelt megbünteti, amikor Izrael letér az útról. Leginkább a bálványimádás, az a legfőbenjáróbb bűn. Ábrahám Robinak van egy nagyon jó videója most erről, hát ez egy nagyon radikális gondolat, de ő azt mondja, hogy Orbán Viktor, amikor Indiában járt, és ott a helyi vendéglátók felé valamiféle gesztusként ő vitt be valami áldozati ajándékot a hindu istenségnek a templomába (nem tudom a pontos sztorit, Robi videójában ez részletesen benne van), akkor ő ott egyfajta bálványimádást követett el akaratán kívül, és kaput nyitott a szellemvilág felé, a gonosz szellemek felé , ami ezáltal beengedte őket az ő életébe, és hiába volt ő isten kiválasztottja Magyarország irányítására, és kapott egy óriási lehetőséget, és isten tényleg a tenyerén hordozta, ott ő beengedett...

, ami ezáltal beengedte őket az ő életébe, és hiába volt ő isten kiválasztottja Magyarország irányítására, és kapott egy óriási lehetőséget, és isten tényleg a tenyerén hordozta, ott ő beengedett... Hajdu : És emiatt bukott most?

Jeszenszky : Elképzelhető.

Hajdu : Tehát nem Matolcsy miatt, hanem mert Indiában...

: Tehát nem Matolcsy miatt, hanem mert Indiában... Jeszenszky: Azért mondom, nem ez az egyetlen dolog, mert ennek az az egyik fontos vonatkozása, hogy azáltal, hogy amikor ő egy kicsit kivonta magát az itteni disznóságok alól, akkor ezzel szabadjára is engedte. És amikor az ember elkövet egy valamilyen bűnt, akkor valami démont, egy ilyen negatív szellemi energiát enged szabadjára. Hogyha megcsaljuk a feleségünket, azzal is, hogyha lopunk, akkor azzal is, ha valamilyen, mondjuk azt, hogy bennünk lévő rosszaságot, ami a szellemvilágból jön, de bennünk keveredik, mert jó emberek vagyunk, de azért néha elkövetünk rossz dolgokat, azt engedjük, beengedjük, engedjük felerősödni. És ha ezek a rossz energiák egy idő után már tobzódni kezdenek, olyan méreteket öltenek, akkor annak következménye van. És még egyszer visszatéve: az Ószövetség istene az megbüntette Izraelt a bálványimádásért, a bűnökért, de Izrael, amikor utána visszatért a helyes útra, és visszatalált az Úrhoz, akkor utána újra befogadta és újra megajándékozta a kegyelmével. És ez előfordult a Fidesszel is, hogy Orbán-bukás, Orbán-felemelkedés. Az Újszövetség istene, a keresztény isten, Jézus Krisztus, az egy teljesen más isten, ő sohasem büntet. Ugye az Ószövetségben sokszor van, hogy kegyetlen haragra gerjedt. Az Újszövetség istene soha nem gerjed kegyetlen haragra, az Újszövetség istene mindig szeret, de ott van a sátán, aki mindig kísért.

Ezután arra futtatja ki a gondolatmenetet, hogy a sátán hogyan kísérti meg az embereket - vagy akár egész nemzeteket is -, hogy aztán elbukjanak, ennek oka pedig az, hogy beengedtünk negatív energiákat.

„Tudom, hogy hajmeresztő gondolat, de az a helyzet, hogy lehet ezekre legyinteni, de sok mindent megmagyaráz... Nekünk most az a dolgunk, hogy visszaépítsük, hogy kizárjuk a negatív szellemi energiákat a politikai közösségünkből, meg mondjuk a nemzetből is, és építsünk vissza egy istenfélő, olyan közösséget, amelyik aztán majd nyilván el fogja követni a maga hibáit, de még nem követ el olyan hibákat, hogy magára húzza a belzebubi átkot.”

Hajdu Péter erre már csak annyit tud mondani, hogy ha elviszik ebbe az irányba az önvizsgálatot, az hatalmas zsákutca, ezért azoknak a nézőknek, akik véletlenül csak az utolsó 4 percre kapcsolódtak be, azt javasolja, hogy nézzék meg a beszélgetés elejét is, „mert az tök oké volt”.

Hát így állunk.