Király Nóra Orbánról: Nagyon hiányoltam a lemondást már vasárnap este, és hiányolom azóta is

Miután Király Nóra, a Fidesz bukott csepeli képviselőjelöltje is beállt a magyarázkodó fideszesek sorába, és arról írt, hogy sokan könyörögtek a Fideszben, hogy ne legyen gyűlöletkampány, de semmibe vették a kéréseiket, a Népszavának adott interjút, amiben arról beszélt, hogy Orbán Viktor lemondásának már a választás estéjén meg kellett volna történnie.

A kérdésre, hogy „Orbán Viktornak távoznia kellene vagy minimum felajánlani a lemondását?”, Király a következőt válaszolta:

„Én nagyon hiányoltam a lemondást már vasárnap este, és hiányolom azóta is. Orbán Viktor történelmi jelentősége, nagysága megkérdőjelezhetetlen, fantasztikus dolgokat vitt véghez Magyarországon – ezt egy másodpercig nem szeretném kritizálni. Nagyra tartom őt és a munkásságát is. A Fidesz 16 éves kormányzásában csodálatos dolgok történtek: a nemzetpolitika, a családpolitikai rendszer kiépítése, a nyugdíjasok megbecsülése, a sport felemelése, a nemzeti öntudat erősítése – hosszan tudnám sorolni. Viszont az elmúlt években valami félresiklott, és ezért a felelősséget vállalni kell. Nem gondolom, hogy ezt egy személyben Orbán Viktorra lehetne kenni. Tudom, hogy ő hajlamos ezt magára vállalni, de én ezt nem így látom.”

A kérdésre, hogy megtörténhet-e még az, hogy Orbán lemond, Király úgy fogalmazott, szerinte „ennek akkor, a választás estéjén kellett volna megtörténnie, természetesen fenntartva a lehetőségét, hogy a Fidesz tagsága a vereség ellenére a továbbiakban is bizalmat szavaz majd akár Orbán Viktornak, akár más vezető tisztségviselőnek”. Ehhez hozzátette: „Ezt hívják demokráciának.”

Az interjúban arról is beszélt, hogy a Fidesz megújulásához „a képviselői cseréknél jóval több kell”, szerinte „az egész Fidesz megújítására van szükség”, és ahogy korábban a pártból mások is, ő is elmondta, hogy „mindenkinek le kéne vonnia a megfelelő következtetéseket az egy héttel ezelőtti brutális vereségből”.

A kérdésre, hogy mi lenne a megfelelő következtetés, Király folytatta a mantrát, hogy „a lényeg most a megújulás, a vereség okainak őszinte feltárása és a változtatásra való igény”, illetve hogy „újra kell gondolni a Fidesz teljes működését, a személyi összetételt és be kell látni a hibákat, amiket vétettünk – nemcsak a kampányban, hanem az elmúlt 16 évben –, és teljesen új alapokra kell elkezdeni építkezni”.

„Nem én, nem a képviselőjelöltek, de nem is a mezei képviselők ültek ott a kampányértekezleteken és a különböző testületekben. Ezért vannak a Facebook-kommentelők nagyon nagy tévedésben: mi jelöltek, képviselők voltunk – 106 jelölt, 134 országgyűlési képviselő –, de nem mi ültünk ott azokon az üléseken, ahol eldőlt, milyen irányba megy a kormányzás vagy a kampány.”

A Népszava rákérdezett arra is, hogy meg tudja-e erősíteni azt az értesülést, miszerint Ferencz Orsolyával korábban szerettek volna sajtótájékoztatót tartani, ahol elhatárolódtak volna Nagy Feró Szőlő utcai ügyben tett botrányos kijelentésétől, de ezt megtiltották nekik. „Sajtótájékoztatóról nem volt szó, elhatárolódó Facebook-posztról viszont igen” – válaszolta Király, aki a kérdésre, hogy ki tiltotta meg nekik a bejegyzés közzétételét, csak annyit válaszolt: „Már kampányban voltunk, maradjunk ennyiben.”

Azt mondta, szerette volna a nyilvános oldalán is megjelentetni az erről szóló írását, „de nem sikerült”. „Közéleti tevékenységem egyik legnagyobb hibájának tartom, hogy ott, akkor nem álltam sarkamra és nőként, anyaként, a gyermekvédelmi DPK alapítójaként, áldozatsegítésért felelős miniszteri biztosként, a FICSAK alapítójaként nem voltam határozottabb.”