Semjén benyújtotta a lemondását, de nem fogadták el

„Ma összeült a KDNP Országos Elnöksége. A választási vereségből következik a személyes felelősségvállalás. Ezért benyújtottam lemondásomat a párt elnöki tisztségéről, amit az Országos Elnökség titkos szavazással, egyhangúlag nem fogadott el” – közölte Facebook-posztjában Semjén Zsolt.

A politikus hozzátette, meggyőződése, hogy „generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szükség”, ezért „megfelelő időpontban” megtartják a teljes tisztújítást.

„Jelen szolgálatomat addig vállaltam. Cum Deo pro Patria et Libertate!” – fejezte be mondandóját Semjén Zsolt.