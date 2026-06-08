Kapitány István a teljes miniszteri fizetését felajánlja egy koraszülöttmentő alapítványnak

A vagyonnyilatkozatok éjszakájára időzítve jelentette be Kapitány István gazdasági miniszter, hogy a teljes miniszteri fizetését felajánlja a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány részére.

Kapitány István a parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Kapitány a több mint 2 perces videójában a bejelentésen túl nem indokolta, hogy miért pont ezt a szervezetet választotta, inkább arról beszélt, miért fogadta el a felkérést, mik a céljai, és hogy mennyit dolgozott az üzleti szférában.

Kapitány 37 éven át dolgozott a Shellnél, a cég globális alelnöke is volt, állítólag nagyon vagyonos. A parlament épp hétfőn szavazott a képviselői és miniszteri fizetések csökkentéséről.