Kizuhant a kollégium ötödik emeletéről egy diák Székesfehérváron, a mentők stabilizálták az állapotát

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter sajtóközleményben írta meg, hogy vasárnapról hétfőre virradó éjszaka a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium egyik diákja kizuhant a kollégium ötödik emeletéről. A gyermek túlélte az esést. Miután a mentők stabilizálták az állapotát, kórházba szállították. A kollégium diákjai azonnali pszichológusi támogatást kapnak.

Lannert azt írta, hogy a tragikus eset valamennyi érintettjével mélyen együttérez. Az érintett diáknak mielőbbi gyógyulást, családjának, diáktársainak és a kollégium közösségének pedig sok erőt kívánt.

„Az eset megerősíti azt, amiről az elmúlt hetekben többször is beszéltem: a gyermekek és fiatalok mentális állapota iránti érzékenység a korábbi oktatáspolitika számára nem volt kellően fontos terület. A korábbi években a minisztérium sokszor még az ilyen esetekre sem reagált, ami világos jelzése annak, hogyan gondolkodott a gyermekekről a belügy alá rendelt oktatásirányítás.”

Lannert szerint az eset is mutatja, hogy a korábbi, intézményközpontú gondolkodás helyébe a gyermekeket középpontba helyező szemléletet kell állítani. Vagyis többet és jobban kell foglalkozni a gyermekekkel.