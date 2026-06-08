Leálltak a nagy összegű banki utalások

Nem mennek át az időzített és nagy összegű utalások, mert átmenetileg leállt az InterGiro2 (IG2), amely a nappali, nagyobb utalásokat számolja el óránként, írták a Telexnek olvasók. A probléma minden hazai bankot érint.

A rendszert működtető Giro Zrt. a hivatalos honlapján közölte, hogy észlelték „a rendes ügymenettől eltérő működést”, és jelenleg folyamatban van a rendes ügymenet helyreállítása.

„A GIRO elszámolási rendszer külső partneri hibája miatt más bankból nem érkeznek meg a nem azonnali fizetési rendszeren keresztül az OTP Bankba küldött átutalások. A hiba miatt a bank által indított tételeket a GIRO nem számolja el, azokat nem továbbítja a kedvezményezett bankjának. A hiba javítását azonnal megkezdték. Az ehhez hasonló problémák minden hazai bankot érintenek” - tájékoztatta az OTP Bank a Telexet.

Legutóbb május elején voltak problémák a Giro-rendszerrel, akkor is akadoztak a banki utalások.