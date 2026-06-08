Lefocistafeleségezték Magyar Pétert a parlamentben

Már akkor sejteni lehetett, hogy valami jó következik a parlamentben, amikor az azonnali kérdések órájában a fideszes/megafonos Szűcs Gábor következett.

Az országgyűlési képviselő felrótta a miniszterelnöknek, hogy szerinte az elmúlt években Magyarországon növekedett legkevésbé a gazdaság az elmúlt években. Szerinte ez nem igaz, ennek illusztrálására statisztikákat és egy 2021-es Magyar Péter-idézetet hozott. A Diákhitel Központ vezetőjeként Magyar akkor arról beszélt, hogy soha ennyire nem volt jó fiatalnak lenni Magyarországon, soha nem támogatták így a fiatalokat. „A saját pártpolitikai céljain és a gyűlöletkeltésen kívül szolgál bármilyen más célt, hogy hazudik az ország állapotáról és a magyar emberek teljesítményéről?” – kérdezte.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Magyar nem jött zavarba, sőt, örömét fejezte ki, hogy megafonost végre szemtől szembe láthat, és „nem csak a Facebookot tudják teleokádni hazugságokkal a magyar emberek pénzén, hanem ide is eljönnek”. A miniszterelnök szerint 2021-ben igazak is voltak a szavai, elmondta már ezerszer, és visszakérdezett: „Ön személy szerint hány százmillió forintjába került a magyar embereknek?” Magyar 5-6 milliárd forintra tette a megafonos propaganda költségeit, de „minden ki fog derült, hogy hány milliárd forintból hazudtak reggel, délben, este”. Végül egy váratlan fordulattal országjárásra hívta Szűcsöt.

A fideszes képviselő viszonválaszában felrótta, hogy letiltotta a Facebookon. Kikérte azt is, hogy Magyar megafonosnak nevezte, de ha ő most és itt megafonos, akkor micsoda Magyar? „Felügyelőbizottsági tagként, igazgatósági tagként állami cégekben fideszes kormány alatt? Vagy esetleg focistafeleségként van jelen?”

És ekkor jött a Magyar Péterre egyáltalán nem jellemző fordulat: a miniszterelnök nem élt a viszontválasz lehetőségével.