Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány

Mecser Tamás rendőr dandártábornokot, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét bízta meg a miniszterelnök az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vezetésével.

Pósfai Gábor belügyminiszter előterjesztésére Magyar Péter június 8-ai hatállyal visszavonja az ORFK-t eddig vezető Balogh János megbízását, és egyidejűleg megbízza Mecser Tamást. Balogh János felmentéséről már június 3-án olvasni lehetett.

Mecser Tamás Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

A police.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte karrierjét a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen jogi diplomát szerzett. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyetteseként is.

Korábban megkapta a rendőrségi főtanácsos, valamint az Év Rendőre címet, és átvehette a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést. Kazincbarcika Önkormányzata 2024-ben Pro Urbe Kazincbarcika díjat adományozott Mecser Tamásnak. (via MTI)