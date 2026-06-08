Most először lőttek le egy lett légtérbe hatoló drónt

A NATO balti légi őrjáratában részt vevő francia légierő vadászgépei lelőttek egy drónt, amely behatolt a lett légtérbe – közölte a lett hadsereg.

Azt nem közölték, hogy milyen drónról van szó. A Delfi nevű balti hírportál szerint ez az első alkalom, hogy lelőttek egy lett légtérbe hatoló drónt.

A francia légierő gépei, a kép a cikkhez illusztráció Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Az érintett térség lakói riasztást kaptak a telefonjukra, hogy keressenek menedéket.

Az elmúlt hónapokban többször is behatoltak drónok Észtország, Litvánia és Lettország légterébe. A hatóságok szerint ezek ukrán drónok voltak, amelyek az orosz harcászati eszközök miatt tévedtek át. Oroszország viszont azzal vádolta a balti államokat, hogy engedélyezték az ukrán drónoknak, hogy a légterüket felhasználva támadásokat hajtsanak végre orosz területek ellen.

Május közepén összeomlott a lett kormány, miután nézeteltérés alakult ki a koalíciós pártok között arról, hogyan reagáljon a balti ország az orosz határ közelében, de lett területen lezuhant ukrán drónokra. A miniszterelnök elégedetlenségből menesztette a védelmi minisztert, válaszul annak pártja kilépett a koalícióból, a végén pedig a miniszterelnök is lemondott. (Meduza)