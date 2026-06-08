Orbán Viktor Brüsszelbe megy

A választási veresége óta először megy Brüsszelbe Orbán Viktor, ahol részt vesz a Patrióták Európáért vezetőinek csúcstalálkozóján.

Orbán június 17-én csatlakozik a Patrióták többi vezetőjéhez – köztük Andrej Babiš cseh miniszterelnökhöz – a csoport hagyományos találkozóján, amelyet a június 18–19-i Európai Tanács-csúcs előtt tartanak, közölte Havasi Bertalan, Orbán szóvivője az Euronewszal. A találkozó után sajtótájékoztatót is tart majd a volt miniszterelnök.

Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Az Európai Tanács csúcstalálkozóján Magyar Péter képviseli Magyarországot.